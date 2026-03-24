Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο έληξε με νίκη 3-2 υπέρ των «μερένγκες» στο Μπερναμπέου.

Οι «ροχιμπλάνκος» αντέδρασαν στις αποφάσεις του διαιτητή, τονίζοντας πως δεν συμπεριλήφθηκαν προς σχολιασμό ορισμένες φάσεις που θεωρούν σημαντικές, μεταξύ των οποίων και ένα περιστατικό που ζητούν να εξεταστεί ως πέναλτι πάνω στον Μάρκος Γιορέντε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ατλέτικο δημοσίευσε δικό της υλικό με έξι επίμαχες φάσεις, εκφράζοντας τη διαφωνία της για τα σφυρίγματα της αναμέτρησης και επιχειρώντας παράλληλα να δώσει τη δική της εκδοχή σχετικά με τον αριθμό των φάουλ που καταλογίστηκαν εις βάρος της Ρεάλ.

Δείτε τις επίπαχες φάσεις

Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’: pic.twitter.com/pK8J1vMgSp — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

La patada voladora. No es falta. pic.twitter.com/zD5TLRJnQL — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza. pic.twitter.com/YoCu2Dmr32 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

“Me vino un tren por delante”. No es falta. pic.twitter.com/2Lw1vLmpRR — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Empujar dentro del área. No es falta. pic.twitter.com/SKclTLhdra — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026