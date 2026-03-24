Παρότι τον Ιανουάριο είδε την ομάδα του να χάνει ένα μεγάλο ποσοστό της επιθετικής της παραγωγής και αρκετοί έσπευσαν να τον θεωρήσουν «τελειωμένο», ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος απέδειξε πως διαθέτει την ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και να επαναφέρει τα σύνολά του σε σωστή τροχιά.

Ο πρώην τεχνικός της Κ19 του Ολυμπιακού κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του, προχωρώντας σε τακτικές προσαρμογές και δίνοντας ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, όπως ο Τζέιλεν Μπλέσα, οδηγώντας την σε ένα σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς ήττα.

Η προσπάθειά του δεν πέρασε απαρατήρητη, με την πορτογαλική εφημερίδα A Bola να του αφιερώνει σχετικό άρθρο, επισημαίνοντας πως πέτυχε κάτι που είχε να συμβεί από την εποχή που ο Μεχντί Ταρέμι αγωνιζόταν στη Ρίο Άβε υπό τις οδηγίες του Κάρλος Καρβαλιάλ.

Aναλυτικά τα όσα αναφέρει το αφιέρωμα:

«Η ομάδα της Βίλα ντο Κόντε αναπνέει πλέον πιο άνετα στο πρωτάθλημα. Δεν είχε καταφέρει να πετύχει τρεις συνεχόμενες νίκες εδώ και έξι χρόνια.

Ύστερα από αρκετές εβδομάδες έντονης πίεσης, λόγω επτά αγώνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος κατάφερε να βγει από τη δύσκολη κατάσταση και αρχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη τόσο της διοίκησης όσο και των φιλάθλων της Ρίο Άβε

Το σερί των τριών διαδοχικών νικών απέναντι σε Εστορίλ, Τοντέλα και Εστρέλα Ντα Αμαδόρα, μαζί με την ισοπαλία με τη Φαμαλικάο, ενισχύει την αξία της δουλειάς του προπονητή. Όταν ανέλαβε, βρέθηκε αντιμέτωπος με σημαντική αποδυνάμωση του ρόστερ, καθώς και με μεγάλες αλλαγές στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όπως οι αποχωρήσεις των Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, οι οποίοι είχαν σημειώσει το 75% των τερμάτων της ομάδας μέχρι τότε.

Υπάρχει, επομένως, μεγάλη συμβολή του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος, παρά τις δυσκολίες και τις συνεχείς αλλαγές στο δυναμικό της ομάδας, κατάφερε να εφαρμόσει το αγωνιστικό του πλάνο. Μετά τη μετάβαση από το σύστημα 3-4-3, με το οποίο ξεκίνησε τη σεζόν, στο 4-2-3-1, η ομάδα παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα και εμφανίσεις που πείθουν ολοένα και περισσότερο, βάζοντας σταθερά την πορεία της προς την πολυπόθητη παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Για να βρει κανείς παρόμοια επίδοση, όπως η τρέχουσα με τις τρεις συνεχόμενες νίκες (που «σφραγίστηκαν» στο Εστορίλ), πρέπει να επιστρέψει έξι χρόνια πίσω, στη σεζόν 2019/2020. Τότε, τον Ιανουάριο του 2020, η Ρίο Άβε είχε επικρατήσει διαδοχικά των Σάντα Κλάρα, Μποαβίστα και Βιτόρια Γκιμαράες, υπό την καθοδήγηση του Κάρλος Καρβαλιάλ, με παίκτες όπως οι Ταρέμι, Ματέους Ρέις και Ταραντίνι στο ρόστερ.

Ως επιβράβευση για την προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος έδωσε δύο ημέρες άδεια στους παίκτες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής φιλικού αγώνα κατά τη διάρκεια της διακοπής λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων».