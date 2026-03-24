Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν πλέον τη δυνατότητα να διορθώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, σε περίπτωση που εντοπίσουν λάθη, προκειμένου να μειώσουν τον φόρο που τους έχει αρχικά καταλογιστεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, έως τις 31 Ιουλίου 2026 οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές (τροποποιητικές) δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμου. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝ.Φ.Ι.Α.» που είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Διαδικασία και προθεσμίες

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, το προηγούμενο εκκαθαριστικό ακυρώνεται και εκδίδεται νέο, στο οποίο επαναπροσδιορίζεται ο φόρος. Η διαδικασία είναι απλή και δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον φορολογούμενο.

Η δυνατότητα αυτή παραμένει ανοιχτή μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2026, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στους ιδιοκτήτες να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των ακινήτων τους και να διασφαλίσουν ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται ορθά.

Συνηθισμένα λάθη στο Ε9

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο της δήλωσης Ε9, καθώς ακόμη και μικρά φαινομενικά λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητά υψηλότερο φόρο. Συχνά εντοπίζονται εσφαλμένες καταχωρίσεις στα τετραγωνικά βοηθητικών χώρων, στη διάκριση κύριων και δευτερευόντων χώρων ή στην αναγραφή ποσοστών συνιδιοκτησίας.

Επίσης, συχνά παραλείπονται στοιχεία για ημιτελή κτίσματα, όροφος ή περιγραφή εμπράγματου δικαιώματος, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον φόρο. Σημαντικό ρόλο παίζει και η παλαιότητα του ακινήτου, όπου καθοριστικός παράγοντας είναι το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Ανάλογα προβλήματα παρουσιάζονται και στα αγροτεμάχια, όταν υπάρχει λανθασμένη αποτύπωση της χρήσης ή των χαρακτηριστικών τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αυξημένες χρεώσεις. Ένα και μόνο λάθος πεδίο στο Ε9 μπορεί να μεταφραστεί σε άμεση επιβάρυνση του εκκαθαριστικού.

Χιλιάδες διορθώσεις κάθε χρόνο

Κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, διορθώνονται περίπου 700.000 έως 900.000 δηλώσεις Ε9. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα εμφανίζονται είτε υποδηλωμένα είτε υπερεκτιμημένα, καθιστώντας αναγκαία τη διόρθωση ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική τους εικόνα.