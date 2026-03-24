Παρά τα «φρεναρίσματα», χάρη στην Κινεζική επέλαση ( με δεκάδες φίρμες της να «ξεπηδούν» και να πιάνουν όλα τα πόστα στην Ευρώπη) αλλά και την δυναμική παρουσία των Ευρωπαίων και Κορεατών κατασκευαστών, τα EV μοντέλα χτίζουν ένα νέο κοινό, που φανερώνεται και στις πρόσφατες μελέτες.

Οι νέοι δείχνουν πιο ώριμοι να επενδύσουν με τυφλά τα μάτια στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με της μεγαλύτερης ηλικίας αγοραστές που βλέπουν με διστακτικότητα τη νέα τεχνολογία που μπαίνει στην πρίζα.

Πάντως, οι αριθμοί καταδεικνύουν σταθερά ανοδική πορεία. Μόνο το 2025 οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανήλθαν σε 20,7 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με το 2024. Στην Ευρώπη, το μερίδιο των ηλεκτρικών αυξήθηκε κατά 33% σε ετήσια βάση, με τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) να ενισχύονται κατά 31% και τα plug-in υβριδικά κατά 38%.

Στην Ελλάδα η αγορά αυτοκινήτου ανεβάζει ταχύτατα με μικρά βήματα, με μοναδικό «αγκάθι» τις τιμές που παίρνουν την ανηφόρα ανά τακτά διαστήματα, ελέω της απουσίας των μικρών μοντέλων πόλης – που εξαφανίστηκαν από το πεδίο των επιλογών στο φάσμα των 10 -12 χιλιάδες ευρώ – που πάντα κρατούσαν ζωντανή την αγορά. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου είναι αρκετές και παχυλές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, τον Φεβρουάριο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.792 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 18.876 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. Αύξηση σημείωσαν και τα καινούργια όπου το Φεβρουάριο του 2026 οι πωλήσεις τους άγγιξαν τις 10.017 μονάδες, έναντι 9.818 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025 (αύξηση 2%).

Το πιο ενδιαφέρον νούμερο αυτή την περίοδο είναι ότι σχεδόν το 54% των αγοραστών επέλεξε ένα υβριδικό αυτοκίνητο ενώ ένα άλλο 6% ένα plug in υβριδικό. Κοινώς, έξι στους δέκα έχει «ερωτευθεί» τη νέα κατηγορία που προσφέρει οικονομία, κυμαίνεται σε τιμές λίγο πιο κάτω από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ( με μερίδιο αγοράς 6%) και εκμεταλλεύεται σημαντικά οφέλη όπως της μεγάλης αυτονομίας που προσφέρουν.

Πάντως, το 2026 δεν μπήκε με το δεξί για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε Παγκόσμιο επίπεδο. Μόλις το πρώτο δίμηνο του 2026 οι πωλήσεις τους έφθασαν τα 2,2 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καταγράφοντας πτώση 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στην

Ευρώπη η εικόνα είναι διαφορετική και κινείται σε θετικούς ρυθμούς. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 21% από τις αρχές του έτους, χάρη κυρίως στις επιδοτήσεις και τα κρατικά κίνητρα αλλά τις νέες προτάσεις μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αυτές των Κινέζων.