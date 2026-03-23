Σε συνέντευξή τους στο Life.ru, οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Vovan (Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ) και Lexus (Αλεξέι Στολιάροφ) διέψευσαν κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο να βρίσκονται πίσω από φάρσα εις βάρος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι συμμετείχε σε συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως ο διάλογος ήταν «πολύ χρήσιμος» και ότι, χάρη σε αυτόν, αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε επαφή με τον Τραμπ.

Φάρσες και παραπληροφόρηση

Μετά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωσης υπέθεσαν πως ενδέχεται να επρόκειτο για ακόμη μία φάρσα των Vovan και Lexus. Οι δύο φαρσέρ είναι γνωστοί για τις τηλεφωνικές τους παρεμβάσεις σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, προσποιούμενοι άλλους ηγέτες. Ωστόσο, οι ίδιοι ξεκαθάρισαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Δεν τον καλέσαμε καθόλου. Λόγω του χαρακτήρα του, θα μπορούσε να αντιδράσει ακατάλληλα σε μια τέτοια κλήση. Ο Τραμπ συχνά κάνει γκάφες και μιλάει για κλήσεις που δεν έγιναν ποτέ. Αυτό είναι τυπικό γι’ αυτόν», δήλωσε ο Lexus (Αλεξέι Στολιάροφ).

Διάψευση από την Τεχεράνη

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι οι επαφές με το Ιράν ήταν «πολύ χρήσιμες» και πως αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις επιθέσεις για πέντε ημέρες. Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, απέρριψε τις πληροφορίες, τονίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Οι Vovan και Lexus, που έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη για τις φάρσες τους σε παγκόσμιους ηγέτες, θεωρούνται συχνά παράγοντας κινδύνου για κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παρ’ όλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση απέκλεισαν απολύτως οποιαδήποτε ανάμειξη με τον Τραμπ.