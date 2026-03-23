Η Μάντσεστερ Σίτι με δύο γκολ του Ο’Ράιλι σε τέσσερα λεπτά επικράτησε με 2-0 της Άρσεναλ στο Γουέμπλεϊ, και κατέκτησε το 9o Carabao Cup στην ιστορία της.

Μάλιστα, αυτός ήταν ο 40ος τίτλος στην τεράστια καριέρα τρου Καταλανού τεχνικού.

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Γκουαρντιόλα τράβηξε την προσοχή όλων, καθώς εμφανίστηκε ξανά με γρατζουνιές στο κεφάλι του, που θύμισαν παλιότερες στιγμές.

Το περιστατικό ξαναφέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για προηγούμενες εμφανίσεις του, κατά τις οποίες είχε εμφανιστεί με εμφανή σημάδια στο πρόσωπο, προκαλώντας ανησυχία σχετικά με την πίεση που βιώνει και τις πιθανές συνέπειες στον αυτοτραυματισμό.