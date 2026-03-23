Ο καιρός της 25ης Μαρτίουαναμένεται να παρουσιάσει αστάθεια, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποιεί για βροχές ανήμερα της εθνικής επετείου. Οι «κακές συνθήκες» ενδέχεται να επηρεάσουν τη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, αλλά και τις μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Η ομπρέλα φαίνεται πως θα είναι απαραίτητο αξεσουάρ, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου ο καιρός προβλέπεται να βελτιωθεί μετά τις 13:00 το μεσημέρι.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, ο καιρός θα παραμείνειάστατοςσε αρκετές περιοχές της επικράτειας, με βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των παρελάσεων.

Πού θα βρέχει από τη νύχτα

Από τις βραδινές ώρες έως το ξημέρωμα της 25ης Μαρτίου, αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις στις Σποράδες, την Εύβοια, τη νότια Μαγνησία, την ανατολική Φθιώτιδα και τη Βοιωτία. Παράλληλα, φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Αττική, ενώ στην Κρήτη προβλέπεται η πιο έντονη επιδείνωση του καιρού.

Μαρουσάκης: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώραθα επηρεαστεί από διαδοχικά κύματα κακοκαιρίαςτις επόμενες ημέρες. Αύριο Τρίτη, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα κινηθούν προς ανατολικά και νότια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο καιρός θα είναι διπρόσωπος: στα δυτικά και βόρεια τμήματα αναμένεται πιοανοιξιάτικο σκηνικόμε άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ στα ανατολικά και νότια θα παραμείνει πιο ψυχρός, με διαστήματα βροχών, ιδιαίτερα στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τις περιοχές γύρω από το Αιγαίο, όπου θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες.

Την Πέμπτη προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας από δυτικά προς ανατολικά,ενώ από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα ενταθούνκαι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δίνοντας έντονα άστατο καιρό σε όλη τη χώρα.

Προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι γύρω στο Πάσχα οι συνθήκες θα είναι πιο ήπιες και ευνοϊκές.