Με εναλλαγές καιρικών συνθηκών θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, καθώς η αστάθεια θα κυριαρχήσει την Τρίτη, ενώ την 25η Μαρτίου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια. Την Πέμπτη, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές την Τρίτη

Την Τρίτη 24 Μαρτίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές ή μπόρες. Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Κατά τις βραδινές ώρες, ο καιρός στα δυτικά θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Παράλληλα, τοπικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στο Ιόνιο 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση από το απόγευμα έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 15°C, ενώ τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 16 με 17°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται παρόμοιο σκηνικό, με μερική ηλιοφάνεια και παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13°C, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει η 25η Μαρτίου – Βελτίωση με τοπικά φαινόμενα σε ανατολικά και νότια

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ανήμερα της εθνικής εορτής, στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα, θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα, ενώ δεν αποκλείονται έως το μεσημέρι και σε Εύβοια και Κυκλάδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι πρόσκαιρα έντονα.

Από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στη νότια νησιωτική χώρα. Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά έως 7 με 8 μποφόρ, παρουσιάζοντας εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18°C, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 19 με 20°C.

Ανοιξιάτικο σκηνικό την Πέμπτη με τοπικές εξαιρέσεις στα δυτικά

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ωστόσο, στα δυτικά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας στα βορειότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, με σχηματισμό ομιχλών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6, στρεφόμενοι βαθμιαία από τα δυτικά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα δυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση.