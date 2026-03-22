Ο καιρός των επόμενων ημερών θα χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, με εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, καθώς και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ενίσχυση έως και τα 7 μποφόρ.

Το σκηνικό θα θυμίζει κατά τόπους φθινοπωρινές συνθήκες, ωστόσο προς τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, με βελτίωση του καιρού από την Τετάρτη 25 Μαρτίου και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές.

Δευτέρα 23 Μαρτίου: Νεφώσεις και τοπικές βροχές

Τη Δευτέρα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά περιόδους στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομιχλών.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4-5 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 14-16°C, ενώ τοπικά σε δυτικά και νότια τμήματα θα αγγίξει και τους 17°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ, και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 16°C.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, οι οποίες θα πυκνώσουν από το μεσημέρι, δίνοντας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14°C.

Τρίτη 24 Μαρτίου: Επιμονή των φαινομένων και ενίσχυση των ανέμων

Στα δυτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Εύβοια και οι Κυκλάδες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν εκ νέου στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα (14-16°C), ενώ τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 17°C.

Τετάρτη 25 Μαρτίου: Σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν έως το απόγευμα στη νότια νησιωτική χώρα, όπου και θα σταματήσουν τη νύχτα.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι στην Κρήτη, ενώ πρόσκαιρα φαινόμενα θα σημειωθούν νωρίς το πρωί σε Εύβοια και Κυκλάδες.

Λίγα χιόνια στα ορεινά θα σημειωθούν μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις έως 7 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές.