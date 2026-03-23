Δύο κληρικοί στη Θεσσαλονίκη, ένας αρχιμανδρίτης και ένας ιερέας, καταδικάστηκαν για απάτη σε βάρος πιστών, από τους οποίους απέσπασαν συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους και τους επέβαλε πολυετείς ποινές κάθειρξης, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή κάθειρξης 12,5 ετών και στους δύο, έναν 70χρονο πρώην αρχιμανδρίτη και έναν 63χρονο πρώην ιερέα, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ στον καθένα.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τη δικογραφία, την περίοδο 2018–2023 ο αρχιμανδρίτης φέρεται να εξαπατούσε πιστούς, πείθοντάς τους ότι επρόκειτο σύντομα να εκλεγεί Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Με τη συνδρομή του συνεργού του, συγκέντρωνε μεγάλα χρηματικά ποσά, παρουσιάζοντάς τα ως «δωρεές» που υποτίθεται θα ενίσχυαν την εκλογή του.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να κατασκεύαζαν πλαστά έγγραφα με σφραγίδες σημαντικών φορέων, όπως η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η Προεδρία της Δημοκρατίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο αρχιμανδρίτης παραμένει στη φυλακή, ενώ στον 63χρονο πρώην ιερέα δόθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Δύο ακόμη κατηγορούμενοι, ηλικίας 53 και 36 ετών, αθωώθηκαν.

Στις καταθέσεις τους, οι πιστοί ανέφεραν ότι οι κατηγορούμενοι διέδιδαν πως η εκλογή του αρχιμανδρίτη ήταν κοντά και ότι απαιτούνταν οικονομική ενίσχυση για τις «παρασκηνιακές διεργασίες». Υποσχέθηκαν μάλιστα επιστροφή των χρημάτων μετά την εκλογή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προσέφεραν ως αντάλλαγμα θέσεις στη διοίκηση της Μητρόπολης. Ένας από τους μηνυτές περιέγραψε πως σταδιακά παγιδεύτηκε, μέχρι που άρχισε να αμφιβάλλει και να ερευνά την υπόθεση, φτάνοντας να ζητήσει πληροφορίες ακόμη και από άλλους Μητροπολίτες και το Άγιον Όρος.

Ο πρώην ιερέας, απολογούμενος, υποστήριξε ότι ενεπλάκη σταδιακά μετά από προτροπή του αρχιμανδρίτη, τον οποίο θεωρούσε πνευματικό του και ευεργέτη. Δήλωσε πως λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, διευκολύνοντας συναλλαγές και παρέχοντας τον τραπεζικό του λογαριασμό, χωρίς —όπως είπε— να έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης. Ανέφερε επίσης ότι τα χρήματα μετατρέπονταν σε ακριβά δώρα για πρόσωπα που, κατά τον ίδιο, επηρέαζαν την εκλογή, ενώ ισχυρίστηκε ότι καθησυχάστηκε από τον αρχιμανδρίτη όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, με υποσχέσεις για μελλοντική ανταμοιβή και θέση δίπλα του.