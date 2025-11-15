Όλο και περισσότερες περιπτώσεις εξαπάτησης πιστών από δήθεν ιερείς βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με θύματα που πατούν πάνω στην απόγνωσή τους για βοήθεια.

Το MEGA και οι «Εξελίξεις Τώρα» παρουσιάζουν τη μαρτυρία ενός άντρα, ο οποίος καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ενός τέτοιου ανθρώπου, την ώρα που ο αδελφός του έδινε μάχη με τον καρκίνο και τελικά έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει ο καταγγέλλων, ο υποτιθέμενος ιερέας τού υποσχέθηκε ότι μπορούσε να «σώσει» τον αδερφό του από τη νόσο, εκμεταλλευόμενος τον πόνο και την ελπίδα της οικογένειας.

Ο ίδιος περιγράφει: «Προσευχόντουσαν πάνω στο παιδί, έλεγαν ότι έχει έναν δαίμονα, που αυτός ο δαίμονας είναι ο καρκίνος και μόνο αν φύγει ο δαίμονας θα γίνει καλά το παιδάκι».

Ο άνδρας σημειώνει πως, παρά τις ψεύτικες υποσχέσεις και τις «θεραπείες», η κατάσταση επιδεινώθηκε μέχρι που ο αδελφός του «έφυγε» από τη ζωή, αφήνοντας πίσω μια οικογένεια που σήμερα ζητά δικαίωση.