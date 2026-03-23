Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επηρεάζουν την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πιέσεις στις τιμές θα διατηρηθούν, με το ενδεχόμενο να παραμείνουν αυξημένες ακόμη και έως το 2027.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζουν οι ζημιές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Η διακοπή της ροής μέσω του στενού έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στις αγορές, καθώς επηρεάζει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από στρατιωτικές επιθέσεις σε μεγάλα ενεργειακά κέντρα της περιοχής. Χτυπήματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν και αντίποινα σε υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ οδήγησαν σε νέα άνοδο των τιμών, ενισχύοντας τους φόβους για παρατεταμένη ενεργειακή αστάθεια. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ιστορικά σοκ στην προσφορά, αντίστοιχου μεγέθους, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές και μακροχρόνιες αυξήσεις των τιμών.

Σε ένα δυσμενές σενάριο, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι και να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα έως τα τέλη του 2027, εάν συνεχιστούν οι περιορισμοί στην παραγωγή και στη μεταφορά. Αντίθετα, ένα πιο θετικό σενάριο προβλέπει σταδιακή αποκατάσταση της ροής μέσω του Στενού του Ορμούζ μέσα στο 2026, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στις αγορές ενέργειας αλλά και στη διεθνή οικονομία, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος επηρεάζει την παραγωγή, τις μεταφορές και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Παράλληλα, η αβεβαιότητα ενισχύει τις πιέσεις για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

