Η Αναστασία Ντραγκομίροβα ετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στο Τόρουν, έχοντας ήδη τραβήξει τα βλέμματα όχι μόνο για τις επιδόσεις της, αλλά και για το ιδιαίτερο στυλ που επιλέγει σε κάθε της εμφάνιση.

Η 23χρονη πρωταθλήτρια από τη Νέα Καλλικράτεια είχε ήδη ξεχωρίσει από το καλοκαίρι του 2025, τόσο για την εκρηκτική της παρουσία όσο και για τις επιτυχίες της, με κορυφαίες στιγμές την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Κ23 στο Μπέργκεν και το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 στο Βαλκανικό του Βόλος.

Στη φετινή σεζόν, η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο της Πολωνίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίζεται στο συγκεκριμένο αγώνισμα στη διοργάνωση. Με φετινή επίδοση 4.176 βαθμών, έχει την ευκαιρία να βελτιώσει το ρεκόρ της και να κάνει δυναμική πρεμιέρα σε επίπεδο γυναικών.

Πέρα όμως από τις επιδόσεις, η Ντραγκομίροβα συνεχίζει να ξεχωρίζει για τις στιλιστικές της επιλογές. Στον αγώνα του Τόρουν εμφανίστηκε με εντυπωσιακό μακιγιάζ, που περιλαμβάνει μια ελληνική σημαία σε σχήμα καρδιάς δίπλα στα μάτια, μπλε μάσκαρα και σχέδια με πέταλα λουλουδιών.

Το look της ολοκληρώθηκε με μπλε και λευκούς φιόγκους στα μαλλιά, κοκαλάκι και κόσμημα με το «μάτι», ενώ τα μπλε βαμμένα νύχια και οι διαφορετικές κάλτσες —με σχέδια όπως το Charmander και τη Hello Kitty— έδωσαν μια ακόμα πιο ιδιαίτερη πινελιά στην εμφάνισή της.