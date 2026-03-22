Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ είναι το next big thing στο άλμα εις μήκος, με τον μόλις 21 ετών Βούλγαρο να έχει «ταράξει τα νερά» του παγκόσμιου στίβου, όντας κάτοχος της καλύτερης επίδοσης στον κόσμο τη φετινή σεζόν (8.45).

Ο νεαρός άλτης είναι ένας από τους βασικούς αντιπάλους του Τεντόγλου στον αποψινό τελικό στο μήκος, καθώς θεωρείται ένα από τα φαβορί για διάκριση μαζί με τους Φουρλάνι και Άντιοκ.

Ο Βούλγαρος αθλητής με «όπλο» τη σωματική του διάπλαση και το ύψος του (1.90μ.) είχε την ευχέρεια να αγωνίζεται σε τρία αγωνίσματα, μήκος, ύψος και τριπλούν.

Ο Σαραμπογιούκοφ σαρώνει στα μετάλλια από νεαρή ηλικία, καθώς είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 το 2023 στην Ιερουσαλήμ και ασημένιο μετάλλιο στο ύψος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 το 2022 στο Κάλι.

Παράλληλα, συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, εκεί όπου έμεινε εκτός τελικού με άλμα στα 7.87μ.

Ο συγκλονιστικός τελικός κόντρα στον Φουρλάνι και η επίδοση ρεκόρ

Η πολυπόθητη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου ήρθε για τον Σαραμπογιούκοφ το 2025, εκεί όπου στέφθηκε νικητής στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Άπελντοορν με άλμα στα 8.13, ένα εκατοστό πιο μακριά από τον Φουρλάνι που τερμάτισε στη δεύτερη θέση, αφού «πέταξε» στα 8.12μ.

Ο Σαραμπογιούκοφ πρόσθεσε στο παλμαρέ του το πρώτο τού χρυσό μετάλλιο, ωστόσο, όπως έδειξε η πορεία, αυτό ήταν μόνο η αρχή στο δρόμο των επιτυχιών.

Η χρονιά- «σταθμός» για τον Βούλγαρο είναι το 2026 και συγκεκριμένα η ημερομηνία της 11ης Φεβρουαρίου, καθώς τότε σημείωσε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για τη φετινή σεζόν στο Meeting του Βελιγραδίου με άλμα στα 8.45μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την επίδοση-ρεκόρ, το σερί των επιτυχιών συνεχίστηκε για τον Βούλγαρο αθλητή.

Ο Σαραμπογιούκοφ κατέκτησε στις αρχές Μαρτίου τρία χρυσά μετάλλια στο εθνικό πρωτάθλημα Βουλγαρίας, με κυριαρχικές εμφανίσεις στο μήκος με 8.12μ, στο τριπλούν με 16.61μ (ατομικό ρεκόρ) και στο ύψος με 2.28μ (ατομικό ρεκόρ).