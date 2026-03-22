Μια ημέρα πριν ξεκινήσει η πολύκροτη διαδικασία για το δυστύχημα στα Τέμπη που συγκλόνισε τη χώρα, το σημείο της τραγωδίας έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού παραμένει βουβό και φορτισμένο. Η σιωπή και η βαριά ατμόσφαιρα μαρτυρούν ότι ο χρόνος δεν έχει απαλύνει τον πόνο.

Τρία χρόνια και 23 ημέρες μετά το δυστύχημα, 36 κατηγορούμενοι – μη πολιτικά πρόσωπα – ετοιμάζονται να καθίσουν στο εδώλιο. Την ίδια στιγμή, το «σημείο μηδέν» εξακολουθεί να αποτελεί τόπο μνήμης και προσκυνήματος για όσους θέλουν να τιμήσουν τα θύματα.

Πολίτες κάθε ηλικίας φτάνουν σιωπηλά, αφήνοντας πίσω τους τον θόρυβο της καθημερινότητας. Στον μικρό ναό που έχει ανεγερθεί στη μνήμη των θυμάτων, ανάβουν ένα κερί – μια μικρή φλόγα ελπίδας και θύμησης.

Τα πλάνα από drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας μέσα από δεκάδες αντικείμενα που βρίσκονται δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Κουκλάκια, λουλούδια, αναμνηστικά και μηνύματα αγάπης σχηματίζουν έναν βωμό αφιερωμένο στις 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα.

Δίπλα στα σύμβολα του πένθους, πανό οργής και διεκδίκησης υπενθυμίζουν ότι η πληγή παραμένει ανοιχτή. Η λέξη «Δικαιοσύνη» κυριαρχεί, εκφράζοντας το συλλογικό αίτημα της κοινωνίας για την απόδοση ευθυνών και την ηθική δικαίωση των θυμάτων.