Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη της πολύκροτης δίκης που αφορά την τραγωδία των Τεμπών, με το συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα να έχει προετοιμαστεί πλήρως για να φιλοξενήσει τη διαδικασία.

Ο χώρος του συνεδριακού κέντρου έχει μετατραπεί σε μια αυστηρά φρουρούμενη δικαστική αίθουσα, με ειδική περίφραξη και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Έχουν καθοριστεί διαφορετικά σημεία εισόδου για δικηγόρους, διαδίκους και κοινό, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες.

Για την εξυπηρέτηση των μέσων ενημέρωσης έχουν τοποθετηθεί ειδικά διαμορφωμένα κοντέινερ, ενώ στον χώρο θα βρίσκεται κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή βοήθειας σε κάθε ενδεχόμενο.

Οι υπεύθυνοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν ζητήσει από τα τηλεοπτικά συνεργεία, τους βιντεογράφους και τους φωτογράφους να περιορίσουν τις λήψεις τους αποκλειστικά προς το Συνεδριακό Κέντρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου. Η κοινωνία και οι συγγενείς των 57 θυμάτων αναζητούν απαντήσεις και δικαίωση για το πολύνεκρο δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.

Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, όλοι μη πολιτικά πρόσωπα, σε μια διαδικασία μεγάλης κλίμακας που αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.