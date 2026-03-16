Διαβιβάστηκε στη Βουλή υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, θύματος των Τεμπών, αναφορικά με παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας.

Το υπόμνημα υπογράφεται από τη συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το υπόμνημα εστάλη από τον εισαγγελέα αμελλητί στη Βουλή, δεν συσχετίστηκε με την υπάρχουσα δικογραφία των Τεμπών.

Επιπλέον στρέφεται κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των τότε υπουργών Γιώργου Γεραπετρίτη, Χρήστου Τριαντόπουλου, Άκη Σκέρτσου, Γιάννη Τσακίρη και Νίκου Παπαθανάση.