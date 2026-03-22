Η πρόληψη αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία της φετινής αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Σε συνέντευξή του στο CRETA TV, ο υπουργός έδωσε έμφαση στον καθαρισμό των οικοπέδων, στη συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και πολιτών, αλλά και στην ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Όπως τόνισε, «ο καθαρισμός οικοπέδων είναι ένα από τα βασικά εργαλεία πρόληψης τα οποία, κεντρικό κράτος, αυτοδιοίκηση και πολίτης αν συνδυαστούμε και συνεργαστούμε σωστά, πραγματικά θα έχουμε φοβερά αποτελέσματα». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πολιτική Προστασία δεν περιορίζεται μόνο στην αντιπυρική περίοδο, αλλά αφορά όλο το έτος και κάθε φυσικό φαινόμενο, από πλημμύρες έως χιονοπτώσεις και δασικές πυρκαγιές.

«Να το πω με μια φράση, ότι η πολιτική προστασία πρακτικά είναι μια αλυσίδα κρίκων, που είναι εκεί για τον πολίτη όταν είναι το τελευταίο του καταφύγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός υπογράμμισε πως η ταχύτητα στην αρχική απόκριση είναι κρίσιμη, ώστε να αποτρέπεται η εξάπλωση των φαινομένων. Επισήμανε ότι πέρυσι καταγράφηκαν πάνω από 5.250 περιστατικά δασικών πυρκαγιών και το 92,3% αντιμετωπίστηκε μέσα στα πρώτα 30 λεπτά.

Ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχει οικοδομηθεί ένας ισχυρός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό. Το 2019 το Πυροσβεστικό Σώμα αριθμούσε 13.900 γυναίκες και άνδρες, ενώ φέτος θα επιχειρήσουν 18.800, δηλαδή 5.000 περισσότεροι μέσα σε μία εξαετία.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει την απόκτηση νέων Canadair και ελικοπτέρων, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο ρόλος του 112 και η σημασία της πρόληψης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο 112, χαρακτηρίζοντάς το «πολύτιμο εργαλείο». Όπως είπε, χρησιμοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια και αποστέλλεται μόνο στο 5,5% των περιπτώσεων πυρκαγιών, κατόπιν εισήγησης του τοπικού Δημάρχου και σε συνεννόηση με τον διοικητή της Πυροσβεστικής. Έτσι, «διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα του πεδίου και την άμεση εκτίμηση της επικινδυνότητας».

Στο σκέλος της πρόληψης, ο υπουργός επανέλαβε πως ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί κρίσιμο μέτρο, ενώ η ατομική ευθύνη κάθε πολίτη είναι βασικός κρίκος της αλυσίδας Πολιτικής Προστασίας. «Πέρα από τους εθελοντές, που αποτελούν υπερπολύτιμο στήριγμα, υπάρχει και η ευθύνη του κάθε πολίτη ξεχωριστά για την προστασία της περιουσίας του και του φυσικού περιβάλλοντος», σημείωσε.

Νέα μέτρα πρόληψης και ανθρώπινος παράγοντας

Ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε επίσης την προδιαγεγραμμένη καύση, «ένα νέο εργαλείο που για πρώτη φορά εισέρχεται στο οπλοστάσιό μας». Πρόκειται για ελεγχόμενες καύσεις κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, ώστε να απομακρύνεται η υπερβάλλουσα καύσιμη ύλη πριν από το καλοκαίρι.

Αναφερόμενος στα αίτια των πυρκαγιών, επεσήμανε ότι το 70% οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα – πάνω από 3.000 περιστατικά από τα περίπου 5.200 συνολικά. Από αυτά, περίπου το 63% αποδίδεται σε αμέλεια και ένα 6% έως 7% σε δόλο. Οι περιπτώσεις αμέλειας περιλαμβάνουν πρακτικές όπως η καύση κλαδιών ή θερμές εργασίες σε ημέρες υψηλού κινδύνου. «Εκεί έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο στόχος για το φετινό καλοκαίρι

Ο επιχειρησιακός στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι «όσο το δυνατόν λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών», γρήγορη οριοθέτηση όπου εκδηλώνονται φωτιές και πλήρης συντονισμός όλων των φορέων, με «κοινή επιχειρησιακή γλώσσα, κοινή επιχειρησιακή εικόνα» και σαφή κατανομή ρόλων.

Τέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι η συνεργασία κεντρικού κράτους, περιφερειών, δήμων και πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για να μετατραπεί η προετοιμασία σε αποτελεσματική δράση στο πεδίο.