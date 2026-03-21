Ένας συνταξιούχος από τη Φλόριντα έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαιτίας της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με τον Τζέφρι Επστάιν. Το βίντεο που τον απεικονίζει να οδηγεί τυχαία καταγράφηκε από περαστικό και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει δημόσια ότι δεν έχει καμία σχέση με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, αν και παραδέχθηκε πως στο παρελθόν είχε βρεθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου παρευρισκόταν και ο χρηματιστής.

Hello this Palm Beach Pete just wanted to thank everybody for the support and good vibes… I’m not Jeffrey Epstein pic.twitter.com/0sRXvSSAW1 — Palm Beach Pete (@not_jeffepstein) March 20, 2026

Για να αποφύγει περαιτέρω παρεξηγήσεις, δημιούργησε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «Not Epstein». Σε βίντεο που ανάρτησε, παρουσιάστηκε λέγοντας: «Γεια σε όλους, είμαι ο Παλμ Μπιτς Πιτ και το βίντεό μου έγινε viral επειδή κάποιος με βιντεοσκόπησε τυχαία ενώ οδηγούσα, χωρίς να το γνωρίζω».

Όπως δήλωσε, η ζωή του άλλαξε μετά τη δημοσίευση του βίντεο, καθώς έλαβε πληθώρα σχολίων για την εμφάνισή του. Σε ένα από τα βίντεό του, ακούγεται ένα άτομο να τον ρωτά εκτός κάμερας: «Λοιπόν, δεν είσαι ο Τζέφρι Επστάιν;», με τον Πιτ να απαντά: «Δεν είμαι ο Τζέφρι Επστάιν. Είμαι ο Παλμ Μπιτς Πιτ».

Thanks for the spotlight @MarioNawfal – just a regular guy from Palm Beach cruising I-95, not running any islands or jets. Phones been chaos ever since! #PalmBeachPete #NotEpstein https://t.co/bWSG2pdmy0 — Palm Beach Pete (@not_jeffepstein) March 20, 2026

Η συνέντευξη και οι αντιδράσεις

Σε συνέντευξή του στο TMZ, ο άνδρας ανέφερε ότι είχε παρευρεθεί στο παρελθόν σε πάρτι όπου βρισκόταν και ο Επστάιν, χωρίς όμως να έχει προσωπική γνωριμία ή συνομιλία μαζί του. Περιέγραψε τον Επστάιν ως μυστηριώδες άτομο, σημειώνοντας ότι πολλοί αγνοούσαν την προέλευση της περιουσίας του.

«Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, είμαι συνταξιούχος, έζησα στην πόλη για πολύ καιρό. Μου αρέσει να παίζω τένις, είμαι πολύ κοινωνικός», τόνισε ο Πιτ, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί πλήρως από κάθε σύνδεση με τον Επστάιν.

Ο νέος του λογαριασμός στο Instagram, με το όνομα Not Epstein, συγκέντρωσε χιλιάδες ακολούθους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, καθιστώντας τον Παλμ Μπιτς Πιτ ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες.