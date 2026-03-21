Μπορεί ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ να έχει ανακηρυχθεί ως ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εδώ και αρκετές ημέρες, αυτό που προκαλεί εντύπωση όχι μόνο στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, αλλά παγκοσμίως, είναι ότι ο Αγιατολάχ παραμένει… άφαντος.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και του Ινστιτούτου Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων (Μοσάντ), εργάζονται για να προσδιορίσουν την τύχη και τη φυσική κατάσταση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Απέτυχε να εκφωνήσει ομιλία για το Νορούζ την Παρασκευή, σπάζοντας την παράδοση του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτή η εξέλιξη έτεινε να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο μυστήριο γύρω από το ποιος στην πραγματικότητα κυβερνά το Ιράν, ανέφερε το Axios το Σάββατο.

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Μοτζτάμπα αναλαμβάνει τα ηνία»

Η CIA, η Μοσάντ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν στενά κατά τη διάρκεια του Nowruz την Παρασκευή για να δουν αν ο Mojtaba θα ακολουθούσε την παράδοση του πατέρα του να εκφωνεί μια πρωτοχρονιάτικη ομιλία.

Όταν πέρασαν οι γιορτές μόνο με μια γραπτή δήλωση και φωτογραφίες στο κανάλι του στο Telegram, χωρίς προηχογραφημένο βίντεο, το μυστήριο γύρω από την κατάστασή του μεγάλωσε…

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι είναι πράγματι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αυτός που δίνει εντολές», φέρεται να δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ ένας Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει την κατάσταση «πάρα πολύ περίεργη και ύποπτη».

«Δεν πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θα είχαν κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη τους, αλλά ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει αναλάβει τα ηνία της εξουσίας», προσθέτει ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, η CIA εργάζεται πυρετωδώς για να επαληθεύσει εάν οι φωτογραφίες του Μοτζταμπά Χαμενεΐ που δημοσιεύθηκαν μαζί με την γραπτή του δήλωση για το Νορούζ είναι πρόσφατες και σημειώνει ότι από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ζει

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο Μοτζτάμπα παραμένει ζωντανός, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για Ιρανούς αξιωματούχους που προσπαθούν να προγραμματίσουν συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, οι οποίες δεν έχουν αποτύχει λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιλύσει τα ερωτήματα σχετικά με το εάν ασκεί πραγματικά εξουσία.

Τραμπ: Θέλουμε να μιλήσουμε με την Τεχεράνη αλλά δεν υπάρχει… κανείς και μας αρέσει έτσι

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του Τροπαίου του Αρχιστράτηγου στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο κενό διοίκησης στην Τεχεράνη, λέγοντας: «Οι ηγέτες τους έχουν φύγει. Η επόμενη ομάδα ηγετών έχει φύγει. Και η επόμενη ομάδα ηγετών έχει ως επί το πλείστον φύγει. Και τώρα, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης εκεί πια».

«Δυσκολευόμαστε. Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά δεν υπάρχει κανείς να μιλήσουμε. Ξέρετε τι, μας αρέσει έτσι», πρόσθεσε.