Πλούσιο είναι το αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου στα κανάλια COSMOTE SPORT και Novasports, με αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, motorsport, τένις και στίβου να προσφέρουν έντονες συγκινήσεις στους φιλάθλους.
COSMOTE SPORT 1
08:00 Ποδόσφαιρο: Πόρτο – Στουτγάρδη
10:00 Ποδόσφαιρο: Άστον Βίλα – Λιλ
12:00 Game R1 Κ6 Επ. 6.30
12:30 Στιγμιότυπα: UEL & UECL 2025-26 Κ1 Φάση των «16», 2η αγωνιστική
13:25 Ποδόσφαιρο: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
15:25 UEFA Champions League Μαγκαζίνο 2024-25 Κ1 Επ. 1.25
16:00 Ποδόσφαιρο: Πάρμα – Κρεμονέζε LIVE
18:00 Στιγμιότυπα: UEL & UECL 2025-26 Κ1 Φάση των «16», 2η αγωνιστική
19:00 Ποδόσφαιρο: Μίλαν – Τορίνο LIVE
21:00 UEFA Champions League Μαγκαζίνο 2024-25 Κ1 Επ. 1.25
21:45 Ποδόσφαιρο: Γιουβέντους – Σασουόλο LIVE
23:45 Αθλητικά στιγμιότυπα
COSMOTE SPORT 2
09:15 Sports Classics: Ultimate Rush Κ2
09:45 Sports Classics: Ultimate Rush Κ2
10:15 Ποδόσφαιρο: Τζένοα – Ουντινέζε
12:15 Ποδόσφαιρο: Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ
14:30 Ποδόσφαιρο: Ίπσουιτς – Μίλγουολ LIVE
16:30 Sports Classics: Ultimate Rush Κ2
17:00 Ποδόσφαιρο: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
19:15 Ποδόσφαιρο: Σουόνσι – Κόβεντρι LIVE
21:15 Αθλητικά Στιγμιότυπα
21:30 Sports Classics: Ultimate Rush Κ2
22:00 Ποδόσφαιρο: Ίπσουιτς – Μίλγουολ
COSMOTE SPORT 3
10:00 Ποδόσφαιρο: Πρέστον – Στόουκ
12:00 Ποδόσφαιρο: Ανόρθωση – Απόλλων Λεμεσού
14:00 Emirates FA Cup 2025-26 – Στιγμιότυπα
14:30 Ποδόσφαιρο: Εστρέλα – Κάζα Πία
16:30 William Hill Scottish Premiership – Στιγμιότυπα Κ1 25η Αγωνιστική
17:00 Ποδόσφαιρο: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Ρέξαμ LIVE
19:00 Emirates FA Cup 2025-26 – Στιγμιότυπα
19:45 Ποδόσφαιρο: Ρέιντζερς – Αμπερντίν LIVE
21:45 Αθλητικά Στιγμιότυπα
22:00 Emirates FA Cup 2025-26 – Στιγμιότυπα
22:30 Ποδόσφαιρο: Τοντέλα – Άβες LIVE
COSMOTE SPORT 4
10:00 Pick n’ Roll
11:30 Μπάσκετ: Ντιτρόιτ Πίστονς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
14:00 NBA Specials Κ1 Kobe Bryant: Through the Years
15:00 Μπάσκετ: Βενέτσια – Ούντινε
17:00 Μπάσκετ: Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας
18:55 NBA on Fire 2025-26 Κ1 Επ. 1.21
19:30 Μπάσκετ: Μπαχτσεσεχίρ – Αναντολού Εφές LIVE
21:30 NBA Action 2025-26 Κ1 Επ. 1.3522
22:10 Ισπανικό Πρωτάθλημα 2024-25 – 5η Περίοδος Κ1 Επ. 1.22
22:30 NBA on Fire 2025-26 Κ1 Επ. 1.21
23:00 Μπάσκετ: Ουάσιγκτον Ουίζαρντς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
COSMOTE SPORT 5
14:20 Motorsports: Moto2 2026 Κ1
15:05 Motorsports: MotoGP 2026 Κ1
15:45 Motorsports: MotoGP 2026 Κ1
16:45 GT World Challenge Europe 2025 Κ1 Βαρκελώνη
17:40 Motorsports: Moto3 2026 Κ1
18:35 Motorsports: Moto2 2026 Κ1
19:45 Motorsports: MotoGP 2026 Κ1 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Tissot Sprint)
21:05 FIA Championship Middle East 2026 Κ1 Hail Baja Rally
21:35 Motorsports: Moto3 2026 Κ1
22:25 Motorsports: Moto2 2026 Κ1
23:15 Motorsports: MotoGP 2026 Κ1
COSMOTE SPORT 6
09:30 Topspin
10:30 Βόλεϊ: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια
13:00 Sports Classics: 2025 Outdoor Specials Κ1 Ultra Gobi Documentary 2025
13:30 Τένις: ATP Masters 1000 2026
17:00 Τένις: ATP Masters 1000 2026
21:30 Τένις: ATP Masters 1000 2026
COSMOTE SPORT 7
16:00 Ποδόσφαιρο: Μπολόνια – Λάτσιο LIVE
22:30 Ποδόσφαιρο: Μπράγκα – Πόρτο
COSMOTE SPORT 8
17:00 Μπάσκετ: Αρμάνι Μιλάνο – Σάσαρι LIVE
20:00 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης LIVE
Ζωντανές Μεταδόσεις Novasports
13:30 Premier League Kick Off – Novasports Premier League
14:30 Premier League: Μπράιτον – Λίβερπουλ – Novasports Premier League
15:00 La Liga: Ελτσε – Μαγιόρκα – Novasports1
16:00 Matchday Live – Novasports Prime
16:30 Bundesliga: Κολωνία – Γκλάντμπαχ – Novasports Start
16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό – Novasports Prime
16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης – Novasports2
16:30 Bundesliga: Μπάγερν – Ουνιόν Βερολίνου – Novasports3
16:30 Bundesliga: Χαϊντενχάιμ – Λεβερκούζεν – Novasports4
17:00 Premier League: Φούλαμ – Μπέρνλι – Novasports Premier League
17:15 La Liga: Εσπανιόλ – Χετάφε – Novasports1
19:00 Matchday Live – Novasports Prime
19:30 WTA 1000 Miami Open – 4η μέρα (1 αγώνας) – Novasports6
19:30 La Liga: Λεβάντε – Οβιέδο – Novasports1
19:30 La Liga: Οσασούνα – Χιρόνα – Novasports Start
19:30 Premier League: Έβερτον – Τσέλσι – Novasports Premier League
19:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Αμβούργο – Novasports Prime
21:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών – Novasports Prime & YouTube
21:30 2. Bundesliga: Ντάρμσταντ – Σάλκε – Novasports3
22:00 La Liga: Σεβίλλη – Βαλένθια – Novasports1
22:00 Premier League: Λιντς – Μπρέντφορντ – Novasports Premier League
Άλλες Μεταδόσεις
11:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2026 | Τορούν – Πολωνία
14:30 Ποδόσφαιρο γυναικών | ΑΕΚ – ΠΑΟΚ | 20η αγωνιστική
15:00 Καλλιθέα – Αιγάλεω LIVE
MEGA NEWS
15:00 Superleague 2: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
17:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟ ημιτελικά A1 μπάσκετ γυναικών