Πλούσιο είναι το αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου στα κανάλια COSMOTE SPORT και Novasports, με αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, motorsport, τένις και στίβου να προσφέρουν έντονες συγκινήσεις στους φιλάθλους.

COSMOTE SPORT 1

08:00 Ποδόσφαιρο: Πόρτο – Στουτγάρδη

10:00 Ποδόσφαιρο: Άστον Βίλα – Λιλ

12:00 Game R1 Κ6 Επ. 6.30

12:30 Στιγμιότυπα: UEL & UECL 2025-26 Κ1 Φάση των «16», 2η αγωνιστική

13:25 Ποδόσφαιρο: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

15:25 UEFA Champions League Μαγκαζίνο 2024-25 Κ1 Επ. 1.25

16:00 Ποδόσφαιρο: Πάρμα – Κρεμονέζε LIVE

18:00 Στιγμιότυπα: UEL & UECL 2025-26 Κ1 Φάση των «16», 2η αγωνιστική

19:00 Ποδόσφαιρο: Μίλαν – Τορίνο LIVE

21:00 UEFA Champions League Μαγκαζίνο 2024-25 Κ1 Επ. 1.25

21:45 Ποδόσφαιρο: Γιουβέντους – Σασουόλο LIVE

23:45 Αθλητικά στιγμιότυπα

COSMOTE SPORT 2

09:15 Sports Classics: Ultimate Rush Κ2

09:45 Sports Classics: Ultimate Rush Κ2

10:15 Ποδόσφαιρο: Τζένοα – Ουντινέζε

12:15 Ποδόσφαιρο: Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ

14:30 Ποδόσφαιρο: Ίπσουιτς – Μίλγουολ LIVE

16:30 Sports Classics: Ultimate Rush Κ2

17:00 Ποδόσφαιρο: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:15 Ποδόσφαιρο: Σουόνσι – Κόβεντρι LIVE

21:15 Αθλητικά Στιγμιότυπα

21:30 Sports Classics: Ultimate Rush Κ2

22:00 Ποδόσφαιρο: Ίπσουιτς – Μίλγουολ

COSMOTE SPORT 3

10:00 Ποδόσφαιρο: Πρέστον – Στόουκ

12:00 Ποδόσφαιρο: Ανόρθωση – Απόλλων Λεμεσού

14:00 Emirates FA Cup 2025-26 – Στιγμιότυπα

14:30 Ποδόσφαιρο: Εστρέλα – Κάζα Πία

16:30 William Hill Scottish Premiership – Στιγμιότυπα Κ1 25η Αγωνιστική

17:00 Ποδόσφαιρο: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Ρέξαμ LIVE

19:00 Emirates FA Cup 2025-26 – Στιγμιότυπα

19:45 Ποδόσφαιρο: Ρέιντζερς – Αμπερντίν LIVE

21:45 Αθλητικά Στιγμιότυπα

22:00 Emirates FA Cup 2025-26 – Στιγμιότυπα

22:30 Ποδόσφαιρο: Τοντέλα – Άβες LIVE

COSMOTE SPORT 4

10:00 Pick n’ Roll

11:30 Μπάσκετ: Ντιτρόιτ Πίστονς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

14:00 NBA Specials Κ1 Kobe Bryant: Through the Years

15:00 Μπάσκετ: Βενέτσια – Ούντινε

17:00 Μπάσκετ: Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας

18:55 NBA on Fire 2025-26 Κ1 Επ. 1.21

19:30 Μπάσκετ: Μπαχτσεσεχίρ – Αναντολού Εφές LIVE

21:30 NBA Action 2025-26 Κ1 Επ. 1.3522

22:10 Ισπανικό Πρωτάθλημα 2024-25 – 5η Περίοδος Κ1 Επ. 1.22

22:30 NBA on Fire 2025-26 Κ1 Επ. 1.21

23:00 Μπάσκετ: Ουάσιγκτον Ουίζαρντς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

COSMOTE SPORT 5

14:20 Motorsports: Moto2 2026 Κ1

15:05 Motorsports: MotoGP 2026 Κ1

15:45 Motorsports: MotoGP 2026 Κ1

16:45 GT World Challenge Europe 2025 Κ1 Βαρκελώνη

17:40 Motorsports: Moto3 2026 Κ1

18:35 Motorsports: Moto2 2026 Κ1

19:45 Motorsports: MotoGP 2026 Κ1 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Tissot Sprint)

21:05 FIA Championship Middle East 2026 Κ1 Hail Baja Rally

21:35 Motorsports: Moto3 2026 Κ1

22:25 Motorsports: Moto2 2026 Κ1

23:15 Motorsports: MotoGP 2026 Κ1

COSMOTE SPORT 6

09:30 Topspin

10:30 Βόλεϊ: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια

13:00 Sports Classics: 2025 Outdoor Specials Κ1 Ultra Gobi Documentary 2025

13:30 Τένις: ATP Masters 1000 2026

17:00 Τένις: ATP Masters 1000 2026

21:30 Τένις: ATP Masters 1000 2026

COSMOTE SPORT 7

16:00 Ποδόσφαιρο: Μπολόνια – Λάτσιο LIVE

22:30 Ποδόσφαιρο: Μπράγκα – Πόρτο

COSMOTE SPORT 8

17:00 Μπάσκετ: Αρμάνι Μιλάνο – Σάσαρι LIVE

20:00 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης LIVE

Ζωντανές Μεταδόσεις Novasports

13:30 Premier League Kick Off – Novasports Premier League

14:30 Premier League: Μπράιτον – Λίβερπουλ – Novasports Premier League

15:00 La Liga: Ελτσε – Μαγιόρκα – Novasports1

16:00 Matchday Live – Novasports Prime

16:30 Bundesliga: Κολωνία – Γκλάντμπαχ – Novasports Start

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό – Novasports Prime

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης – Novasports2

16:30 Bundesliga: Μπάγερν – Ουνιόν Βερολίνου – Novasports3

16:30 Bundesliga: Χαϊντενχάιμ – Λεβερκούζεν – Novasports4

17:00 Premier League: Φούλαμ – Μπέρνλι – Novasports Premier League

17:15 La Liga: Εσπανιόλ – Χετάφε – Novasports1

19:00 Matchday Live – Novasports Prime

19:30 WTA 1000 Miami Open – 4η μέρα (1 αγώνας) – Novasports6

19:30 La Liga: Λεβάντε – Οβιέδο – Novasports1

19:30 La Liga: Οσασούνα – Χιρόνα – Novasports Start

19:30 Premier League: Έβερτον – Τσέλσι – Novasports Premier League

19:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Αμβούργο – Novasports Prime

21:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών – Novasports Prime & YouTube

21:30 2. Bundesliga: Ντάρμσταντ – Σάλκε – Novasports3

22:00 La Liga: Σεβίλλη – Βαλένθια – Novasports1

22:00 Premier League: Λιντς – Μπρέντφορντ – Novasports Premier League

Άλλες Μεταδόσεις

11:00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2026 | Τορούν – Πολωνία

14:30 Ποδόσφαιρο γυναικών | ΑΕΚ – ΠΑΟΚ | 20η αγωνιστική

15:00 Καλλιθέα – Αιγάλεω LIVE

MEGA NEWS

15:00 Superleague 2: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

17:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟ ημιτελικά A1 μπάσκετ γυναικών

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα