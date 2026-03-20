Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες από πολλαπλές πηγές. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία κάνει λόγο για «προσαρμογή» της ανάπτυξής της στη χώρα, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, η Συμμαχία βρίσκεται στη διαδικασία «προσαρμογής» της αποστολής της στο Ιράκ, έπειτα από ανακοινώσεις αξιωματούχων ασφαλείας στη Βαγδάτη για μια «προσωρινή» αποχώρηση. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι προσαρμόζουμε την ανάπτυξή μας στο πλαίσιο της Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ (…). Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας», τόνισε η Χαρτ σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες για «λόγους ασφαλείας».

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο πολιτικός διάλογος και η πρακτική συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και το Ιράκ θα συνεχιστούν, «μεταξύ άλλων μέσω της Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ».

Προσωρινή αποχώρηση δυνάμεων

Σύμφωνα με Ιρακινό αξιωματούχο ασφαλείας, «ολόκληρη η αποστολή έχει αποσυρθεί» με εξαίρεση ένα μικρό απόσπασμα Τούρκων και Ρουμάνων στρατιωτικών. Τουλάχιστον 45 «Αμερικανοί στρατιωτικοί» αναχώρησαν από την ιρακινή βάση στο κέντρο της Βαγδάτης, όπου εδρεύει η μη πολεμική αποστολή του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε το 2018.

«Πρόκειται για προσωρινή αποχώρηση. Ανησυχούν για την κατάσταση», ανέφερε άλλος Ιρακινός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος. «Ενημέρωσαν την κυβέρνηση και δεν υπάρχει διαφωνία» με τις ιρακινές αρχές, πρόσθεσε. Καλά ενημερωμένες πηγές σημειώνουν ότι το προσωπικό μεταφέρεται εκτός Ιράκ.

Η αποστολή υπό νέα διοίκηση

«Η αποστολή συνεχίζεται αλλά μεταφέρεται», επιβεβαίωσε πηγή εντός του γαλλικού γενικού επιτελείου. Από τον Μάιο του 2025, η αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ βρίσκεται υπό τη διοίκηση Γάλλου στρατηγού.

Η Αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ είναι μια μη πολεμική επιχείρηση που επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών και στην ενίσχυση των ιρακινών στρατιωτικών και ασφαλιστικών δομών. Ξεκίνησε το 2018 και περιλαμβάνει «μερικές εκατοντάδες» στελέχη από χώρες-μέλη της Συμμαχίας, καθώς και από την Αυστρία και την Αυστραλία.

Κλιμάκωση εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες στο Ιράκ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα. Οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν στρατιωτικές βάσεις, διπλωματικές αποστολές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια του διεθνούς προσωπικού στην περιοχή.