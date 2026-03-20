Έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα λειτουργίας, ο όμιλος CBS ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει τη λειτουργία της ενημερωτικής ραδιοφωνικής του υπηρεσίας, η οποία παρείχε δελτία ειδήσεων σε εκατοντάδες σταθμούς σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της δύσκολης περιόδου που διανύουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Όπως γνωστοποίησαν η διευθύντρια σύνταξης του CBS News, Μπάρι Γουάις, και ο πρόεδρός του, Τομ Σιμπρόφσκι, όλοι οι υπάλληλοι του ενημερωτικού τμήματος θα απολυθούν. Δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που επηρεάζονται από την απόφαση.

«Η εξέλιξη της στρατηγικής προγραμματισμού των ραδιοφωνικών σταθμών, σε συνδυασμό με μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, καθιστούν αδύνατη τη διατήρηση αυτής της υπηρεσίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι δύο επικεφαλής.

Το CBS News Radio αποτελεί παράρτημα του CBS News, του ειδησεογραφικού τμήματος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS. Οι περικοπές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα απολύσεων που επηρεάζει το σύνολο του CBS News, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο αριθμός των θέσεων που καταργούνται. Πηγές των αμερικανικών μέσων αναφέρουν ότι περίπου το 6% των σχεδόν 1.100 υπαλλήλων θα χάσει τη δουλειά του.

Από το ραδιόφωνο στην τηλεόραση

Πριν περάσει στην τηλεόραση το 1941, το CBS υπήρξε αρχικά εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός, που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1927, λίγο μετά το NBC. Η ειδησεογραφική του υπηρεσία κάλυψε ιστορικά γεγονότα, όπως την απόβαση στη Νορμανδία στις 6 Ιουνίου 1944, με τον πολεμικό ανταποκριτή Τσαρλς Κόλινγκγουντ να βρίσκεται δίπλα στα συμμαχικά στρατεύματα. Το πρόγραμμα «World News Roundup» παραμένει μέχρι σήμερα το παλαιότερο ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων στις ΗΠΑ.

Αναδιοργάνωση και επιπτώσεις

Το 2017, το CBS αποχώρησε από το CBS Radio, συγχωνεύοντάς το με την ανταγωνιστική Entercom, η οποία μετονομάστηκε σε Audacy το 2021. Αν και το CBS δεν διατηρούσε πλέον τους πρώην σταθμούς του, συνέχιζε να τους παρέχει ενημερωτικό περιεχόμενο. Αυτή η υπηρεσία, που εξυπηρετούσε περισσότερους από 700 τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, πρόκειται τώρα να σταματήσει. Η Audacy αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, η διακοπή θα γίνει οριστικά στα τέλη Μαΐου.

Η δημοσιογράφος Μπάρι Γουάις, η οποία τοποθετείται στη δεξιά πτέρυγα και διορίστηκε επικεφαλής του CBS News τον Οκτώβριο, έχει ξεκινήσει διαδικασία αναδιοργάνωσης των συντακτικών ομάδων. Ορισμένοι εκφράζουν ανησυχία ότι η παρουσία της μπορεί να επηρεάσει τη συντακτική γραμμή του ομίλου, οδηγώντας σε στροφή προς τα δεξιά.

Η εξαγορά της Paramount Global

Η Skydance έλαβε τον Αύγουστο το «πράσινο φως» από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (FCC) για την εξαγορά της Paramount Global, μητρικής εταιρείας του CBS. Η συμφωνία εγκρίθηκε αφού η Skydance δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε συντακτικές αλλαγές που ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.