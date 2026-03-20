Η Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία (USCIRF) εισηγείται εκ νέου την ένταξη της Τουρκίας στη «Λίστα Ειδικής Παρακολούθησης» του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, επικαλούμενη σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η σύσταση αυτή ευθυγραμμίζεται με πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση ξένων χριστιανών στην Τουρκία.

Η πρόεδρος της USCIRF, Βίκι Χάρτσλερ, υπογράμμισε ότι ο χαρακτηρισμός αλλοδαπών προτεσταντών χριστιανών ως απειλή για την εθνική ασφάλεια λειτουργεί εκφοβιστικά για την κοινότητα και αποτρέπει τη συλλογική λατρεία. Παράλληλα, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να αξιοποιήσει, όπως ανέφερε, τη δυναμική που δημιούργησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Σεπτέμβριο, ώστε να υπάρξουν απτές βελτιώσεις στο πεδίο της θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στη χώρα εξακολουθούν να ισχύουν νόμοι και πολιτικές που περιορίζουν τη θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων. Αναφέρεται σε εμπόδια για την εκπαίδευση χριστιανικού κλήρου, στην καταχώριση χώρων λατρείας Αλεβιτών, Προτεσταντών και Μαρτύρων του Ιεχωβά, καθώς και στην έλλειψη αναγνώρισης νομικής προσωπικότητας και πλήρους αυτονομίας των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ασίφ Μαχμούντ, χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών θεσμών και κάλεσε την Ουάσιγκτον να αναδείξει, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με την Άγκυρα, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές μειονότητες. Ανάμεσα στα ζητήματα που έθεσε περιλαμβάνονται η πρόσβαση σε χώρους λατρείας, τα προβλήματα νόμιμης διαμονής και οι περιορισμοί στη λειτουργία θεολογικών ιδρυμάτων, όπως η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ετήσια Έκθεσή της για το 2025, η USCIRF είχε ήδη προτείνει την ένταξη της Τουρκίας στη συγκεκριμένη λίστα, ενώ στις 14 Αυγούστου 2025 πραγματοποίησε ειδική ακρόαση με θέμα την έκφραση των θρησκευτικών ελευθεριών στη χώρα.