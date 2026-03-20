Σε μια αγορά εργασίας που παραμένει κυρίως ανδροκρατούμενη, η ισότητα των φύλων ξεπερνά το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθιστώντας την αναγκαία για την οικονομική πρόοδο. Παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο για ίση εργασία και να βρίσκουν εμπόδια όταν επιδιώκουν να καταλάβουν υψηλόβαθμες ηγετικές θέσεις.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Resume Genius, που ειδικεύεται σε θέματα καριέρας, εντόπισε τις δέκα κορυφαίες επαγγελματικές κατηγορίες με υψηλό μέσο μισθό, στις οποίες οι γυναίκες αποτελούν το 50% ή και περισσότερο του εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με την έκθεση, που βασίζεται σε στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, υπάρχουν και κλάδοι με υψηλές αποδοχές όπου η γυναικεία συμμετοχή παραμένει χαμηλή, αλλά παρουσιάζει ανοδική τάση.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα οι δέκα καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις οποίες υπερτερούν οι γυναίκες, είναι:

Οικονομικοί διευθυντές

Μέσος ετήσιος μισθός: 161.700 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 53%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 15%

Διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού

Μέσος ετήσιος μισθός: 140.030 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 76%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 5%

Φαρμακοποιοί

Μέσος ετήσιος μισθός: 137.480 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 60%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 5%

Βοηθοί ιατρού

Μέσος ετήσιος μισθός: 133.260 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 73%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 20%

Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων και συγκέντρωσης κεφαλαίων

Μέσος ετήσιος μισθός: 132.870 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 70%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 5%

Ειδικευμένοι νοσηλευτές

Μέσος ετήσιος μισθός: 132.050 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 88%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 35%

Κτηνίατροι

Μέσος ετήσιος μισθός: 125.510 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 69%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας για την περίοδο 2024–2034: 10%

Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών

Μέσος ετήσιος μισθός: 117.960 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 74%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 23%

Εργοθεραπευτές

Μέσος ετήσιος μισθός: 98.340 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 88%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 14%

Λογοθεραπευτές

Μέσος ετήσιος μισθός: 95.410 δολάρια

Ποσοστό γυναικών: 95%

Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 15%

Υποεκπροσώπηση και προκλήσεις

«Όλες αυτές οι θέσεις προσφέρουν πολύ υψηλές αποδοχές και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες», δηλώνει στο CNBC η Eva Chan, ειδική σε θέματα καριέρας της Resume Genius. «Για τις γυναίκες που είναι πολύ φιλόδοξες και θέλουν να ανεβούν την επαγγελματική κλίμακα, αυτές είναι πολύ καλές θέσεις στις οποίες αξίζει να στοχεύσουν», προσθέτει.

Ωστόσο, ο επαγγελματικός διαχωρισμός εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Αν και το ποσοστό των γυναικών στη μηχανολογία έχει σχεδόν διπλασιαστεί —από 6% τη δεκαετία του 1980 σε 11% το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Resume Genius—, η υποεκπροσώπηση παραμένει έντονη.

«Οι γυναίκες συχνά αποθαρρύνονται από το να ακολουθήσουν αυτούς τους επαγγελματικούς κλάδους λόγω της προοπτικής να βρεθούν σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον», επισημαίνει ο Colleen Paulson, σύμβουλος καριέρας. Μέρος της λύσης, όπως υπογραμμίζει, είναι οι εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στη δημιουργία μιας κουλτούρας εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ένταξη.

Αργή αλλά σταθερή πρόοδος

Η εικόνα τηςισότητας των φύλωνστον χώρο εργασίας δείχνει μια αργή αλλά σταθερή βελτίωση, αν και η πλήρης εξάλειψη του χάσματος παραμένει μακρινός στόχος. Οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 41,2% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, ενώ στις υψηλόβαθμες θέσεις η εκπροσώπηση μειώνεται δραματικά, αγγίζοντας μόλις το 28,8%.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που προωθούν ενεργά την ισότητα των φύλων δεν κάνουν απλώς «το σωστό», αλλά ενισχύουν και την ανταγωνιστικότητά τους, αποδεικνύοντας ότι η ισότητα αποτελεί και στρατηγικό πλεονέκτημα.