Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τουρκία, όπου ο 21χρονος ποδοσφαιριστής Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί έχασε τη ζωή του ύστερα από πυροβολισμούς στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολης, το βράδυ της Πέμπτης (19/3).

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο νεαρός παίκτης της τοπικής ομάδας, Καρς 36 Σπορ, δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο όχημα βρισκόταν επίσης ο ράπερ Κανμπέι, ο οποίος περιέγραψε το περιστατικό μέσα από ανάρτησή του:

«Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμράνιγιε. Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας».

Ümraniye’de, Rapçi Canbay ile sevgilisini barıştırmaya gittiği öne sürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. pic.twitter.com/qUHcPmVPUf — Pusholder (@pusholder) March 20, 2026

Οι τοπικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης συνελήφθη η μουσικός Αλέινα Καλαϊτσιόγλου, η οποία φέρεται να είναι πρώην σύντροφος του Κανμπέι.