Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (20/3, 21:15, Novasports Prime), για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Η πιο σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας είναι η είσοδος του Νίκου Ρογκαβόπουλου στη δωδεκάδα, ενώ ο Ρισόν Χολμς δεν βρίσκεται στην ομάδα για αυτή την αναμέτρηση.

Εκτός παραμένουν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν,, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.