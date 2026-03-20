Η ΑΕΚ έμαθε τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Basketball Champions League (BCL), λίγες ημέρες πριν το πολυαναμενόμενο Final 4, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Μπανταλόνα. Ο αντίπαλος της ομάδας είναι η τοπική Μπανταλόνα, η οποία φέτος έχει στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη Sunel Arena, ενώ ο δεύτερος θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία. Σε περίπτωση που χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει και πάλι στην έδρα της ΑΕΚ. Η FIBA ανακοίνωσε τις επίσημες ημερομηνίες και ώρες των αγώνων για τη σειρά αυτή, η οποία αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ κόντρα στην Μπανταλόνα:

Τετάρτη 1 Απριλίου 19:30: ΑΕΚ-Μπανταλόνα

Τρίτη 7 Απριλίου 20:30: Μπανταλόνα-ΑΕΚ

Τετάρτη 15 Απριλίου 19:30: ΑΕΚ-Μπανταλόνα