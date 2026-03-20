Ο Λευτέρης Σούμποτιτς, με πολυετή σύνδεση με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και βαθιά γνώση του περιβάλλοντος του Παναθηναϊκού, τοποθετήθηκε για την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Ο έμπειρος προπονητής, που εργάζεται πλέον στην Αλ Ιτιχάντ, ανέλυσε τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το «τριφύλλι» σε συνέντευξη στο Σερβικό «Meridian Sport», εστιάζοντας στη χημεία του ρόστερ, στη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν, αλλά και σε πρόσφατα γεγονότα που προκάλεσαν αίσθηση.

Αρχικά, στάθηκε στην ποιότητα αλλά και τη δυσκολία συνύπαρξης πολλών μεγάλων ονομάτων στο ίδιο σύνολο, επισημαίνοντας πως η ομάδα δεν έχει βρει ακόμη την απαραίτητη ισορροπία.

«Είναι μια ομάδα γεμάτη αστέρια, γιατί ο πρόεδρος δεν κοιτάζει το κόστος. Όταν θέλει έναν παίκτη, κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει. Είναι πολύ δύσκολο να χωρέσεις τόσους σούπερ σταρ σε μία ομάδα. Παίζουν κατά διαστήματα πολύ όμορφο μπάσκετ, αλλά πρέπει όλοι αυτοί οι παίκτες να γίνουν σύνολο. Μου φαίνεται ότι η χημεία έχει διαταραχθεί. Την πρώτη χρονιά ήταν σαφώς καλύτεροι».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον προπονητή των «πράσινων», ασκώντας κριτική στον τρόπο που διαχειρίζεται τις ήττες και επικοινωνεί δημόσια για τους παίκτες:

«Έχουν έναν από τους πέντε καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, όμως προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά και οι δηλώσεις του. Μόλις χάνει ένα παιχνίδι, κατηγορεί τους παίκτες. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Ο προπονητής μου, ο καθηγητής Νίκολιτς, μου έλεγε πάντα: ακόμα κι αν φταίνε οι παίκτες, δεν τους επιτίθεσαι ποτέ δημόσια Η συμπεριφορά του και οι κινήσεις του μέσα στο παιχνίδι κάνουν κακό στην ομάδα. Καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι θέλει ο ίδιος να τον διώξουν».

Ο Σούμποτιτς σχολίασε επίσης τη διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους προκατόχους του, Παύλο Γιαννακόπουλο και Θανάση Γιαννακόπουλο, τονίζοντας τη διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της ομάδας.

«Ο πατέρας και ο θείος του Δημήτρη ήταν εντελώς διαφορετικοί. Δεν έβγαιναν ποτέ δημόσια να κατηγορήσουν παίκτες ή προπονητές. Ήθελαν πάντα ηρεμία μέσα στην ομάδα. Ο Δημήτρης είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Μερικές φορές δεν συγκρατεί τα συναισθήματά του. Τον γνωρίζω από 18 χρονών. Είναι καλός άνθρωπος και θα έδινε τα πάντα για τον Παναθηναϊκό».

Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το θέμα της απομάκρυνσης του λαβάρου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το ΟΑΚΑ, εκφράζοντας την απορία του για την κίνηση αυτή.

«Ήταν περισσότερο μια παρορμητική κίνηση. Αν έχεις βάλει τη φωτογραφία κάποιου, σημαίνει ότι σέβεσαι όσα έκανε. Είναι τρελό να πιστεύει κάποιος ότι ο Μποντιρόγκα επηρεάζει διαιτητές εναντίον του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η φωτογραφία θα επιστρέψει στη θέση της».