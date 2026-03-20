Μεγάλη μάχη στον ιταλικό εμφύλιο και το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League κρίθηκε στην παράταση, όπου η Μπολόνια πέτυχε τέταρτο γκολ (4-3) και έβγαλε νοκ άουτ τη γηπεδούχο Ρόμα. Στην κανονική διάρκεια οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, ενώ ούτε το πρώτο ματς (1-1) έβγαλε νικητή. Στα προημιτελικά η Μπολόνια θα παίξει κόντρα στην Αστον Βίλα.

Το ημίχρονο στη Ρώμη έληξε 2-1 υπέρ των φιλοξενούμενων. Το σκορ άνοιξε η Ρόμα στο 22’ με σουτ του Τζόναθαν Ρόου μετά από πάσα του Κάστρο, η Μπολόνια ισοφάρισε στο 32’ με καρφωτή κεφαλιά του Εντικά και πέρασε μπροστά στο σκορ (2-1) με εύστοχο πέναλτι του Μπερναρντέσκι στο 45+2’, το οποίο καταλογίστηκε σε ανατροπή του Ζορτέα από τον Ελ Σαραουί.

Στο 58’ η Μπολόνια πίστεψε ότι προκρίθηκε καθώς πέτυχε τρίτο γκολ με τον Σαντιάγκο Κάστρο, το οποίο ξεκίνησε από λάθος της άμυνας.

Η Ρόμα απάντησε (2-3) στο 70’ με εύστοχο πέναλτι του Μάλεν, το οποίο κέρδισε ο Βαζ από τον Φράουλερ και ισοφάρισε στο 80’ με τον Πελεγκρίνι μετά από ασίστ του Βαζ.

Ετσι το ματς πήγε στην παράταση και η Μπολόνια πανηγύρισε την πρόκριση στο 111’ με γκολ του Καμπιάγκι (4-3), μετά από πάσα του Νταλίγκα.

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Ερμόσο, Τσελίκ (109’ Θαραγόθα), Γουέσλι, Πιζίλι (105’ Ελ Αϊναουί), Κριστάντε, Κονέ (20’ Πελεγκρίνι), Ελ Σααραουί (57’ Βαζ), Μάλεν.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζοάο Μάριο, Λουκουμί, Βιτίκ (73’ Καζάλε), Ζορτέα, Πόμπεγκα (91’ Μόρο), Φρόιλερ (114’ Χέγκεμ), Φέργκιουσον, Κάστρο (73’ Νταλινγκά), Μπερναρντέσκι (79’ Ορσολίνι), Ρόου (73’ Καμπιάγκι).

Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:

Ρεάλ Μπέτις -Μπράγκα

Φράιμπουργκ -Θέλτα

Νότιγχαμ Φόρεστ- Πόρτο

Μπολόνια/Ρόμα-Άστον Βίλα

Ο νικητής του Ρεάλ Μπέτις- Μπράγκα θα τεθεί αντιμέτωπος στα ημιτελικά με τον αντίστοιχο του Φράιμπουργκ- Θέλτα και ο νικητής του Νότιγχαμ Φόρεστ- Πόρτο θα βρεθεί απέναντι με την ομάδα που θα περάσει απο το Μπολόνια- Άστον Βίλα.