Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League πήραν οι Θέλτα, Φράιμπουργκ αλλά και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ρώσικη ρουλέτα και τεράστια πρόκριση για τους «reds» στους «8»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πανηγύρισε μια τεράστια πρόκριση, επικρατώντας της Μίντιλαντ στη διαδικασία των πέναλτι με 3-0, μετά το 2-1 της κανονικής διάρκειας. Οι Άγγλοι μπήκαν δυνατά στο ματς και κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ από το πρώτο παιχνίδι.

Ο Ντομίνγκες άνοιξε το σκορ στο 41’, ενώ ο Γέιτς στο 52’ έδωσε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Ωστόσο, η Μίντιλαντ μείωσε στο 69’ και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί καμία ομάδα δεν βρήκε το γκολ και όλα κρίθηκαν στα πέναλτι, όπου οι φιλοξενούμενοι ήταν αλάνθαστοι, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «8».

Σκόρερ: 40′ Γκιμπς-Γουάιτ, 41′ Ντομίνγκες, 52′ Γέιτς, 69′ Ερλινγκ

Πεντάρα και επίδειξη δύναμης από τους Γερμανούς

Η Φράιμπουργκ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, διαλύοντας τη Γκενκ με 5-1 και ανατρέποντας πλήρως το σκορ 0-1 του πρώτου αγώνα. Οι Γερμανοί μπήκαν αποφασισμένοι και έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Με επιθετικό πλουραλισμό και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη της άμυνας των Βέλγων, «καθάρισαν» την πρόκριση με εμφατικό τρόπο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους κατάσταση και στέλνοντας μήνυμα ενόψει συνέχειας.

Σκόρερ: 19′ Γκίντερ, 25′ Ματάνοβιτς, 39′ Σμετς, 53′ Γκρίφο, 56′ Σουζούκι, 79′ Έγκεσταϊν

Διπλό πρόκρισης για τη Θέλτα κάνοντας την έκπληξη και αποκλείοντας την Λιόν μέσα στη Γαλλία

Η Θέλτα επικράτησε στη Γαλλία της Λιόν με 2-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα μπήκε στην τελική 8άδα της διοργάνωσης. Με σωστή διαχείριση και αποτελεσματικότητα, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη Λιόν και πήραν μια απόλυτα δίκαιη πρόκριση, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία τους στη διοργάνωση.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο 19’, όταν αποβλήθηκε ο Νιακατέ με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο 61’ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με πλασέ του Ρουέδα, μετά από γύρισμα του Καρέιρα και στο 90+3’ «σφράγισαν» την πρόκριση στα προημιτελικά με γκολ του Γιουτγκλά.

Στο 90+6′ η Λιόν έμεινε με 9 παίκτες, καθώς αποβλήθηκε και ο Ταλιάφικο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σκόρερ: 61′ Ρουέδα, 90+3′ Καρέιρα

