Αλήθειες που έρχονται στην επιφάνεια και κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο δημιουργούν νέα μέτωπα και φέρνουν εντάσεις. Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», τα γεγονότα παίρνουν απρόβλεπτη τροπή και οι ήρωες βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα.

Η Ισμήνη γεννά πρόωρα, αλλά η Αριάδνη δεν της επιτρέπει να πλησιάσει το μωρό και η ένταση κορυφώνεται.

Η αναγνώριση του πτώματος του Ορέστη σοκάρει την Αλεξάνδρα, ενώ την ίδια στιγμή η Μαρουσώ κινείται παρασκηνιακά, στήνοντας νέες συμμαχίες.

Μία «τολμηρή» φωτογραφία του Μιχάλη στο κινητό της Αθηνάς προκαλεί την έκρηξη του Τζον.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 23 έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 23:00:

Επεισόδιο 98 (Δευτέρα 23 Μαρτίου)

Η Δάφνη ζητά από τον Παυλή να ξεκινήσει να εργάζεται ώστε να είναι οικονομικά ανεξάρτητη κι εκείνος αρνείται. Ο Στάθης πηγαίνει στην Κρήτη κι ο Αντώνης τον καλεί στο σπίτι για φαγητό, αγνοώντας το παρελθόν του με την Ερωφίλη. Η Αλεξάνδρα καταθέτει στη δίκη και μετά αποφασίζει να επιστρέψει στην Κρήτη, γιατί θορυβείται από την παρουσία του Στάθη εκεί. Η Βασιλική είναι απαρηγόρητη από την αναχώρηση του Στέφανου, αλλά δεν δείχνει διατεθειμένη να τον ακολουθήσει.

Η Χριστιάνα ζει στιγμές ευτυχίας με τον Μιχάλη, ενώ η Μαρουσώ την περιμένει να γυρίσει. Ο Λυκούργος, ο Κωνσταντίνος, η Αριάδνη κι ο Κουράκος ανησυχούν για το περίεργο δέσιμο της Ισμήνης με το έμβρυο και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος δείχνει έντονα σημάδια ζήλιας κι ανακοινώνει στη Φρύνη ότι θα χωρίσει πιο νωρίς. O Μανώλης ζητά αποκλειστικότητα από την Αμαλία, αλλά εκείνη του το ξεκόβει. Την ώρα που η Αριάδνη κι η Ισμήνη επιστρέφουν από την καθιερωμένη βόλτα τους, σπάνε τα νερά…

Επεισόδιο 99 (Τρίτη 24 Μαρτίου)

Η Αριάδνη μεταφέρει την Ισμήνη στην κλινική κι αρχίζει η αγωνία του τοκετού. Στο πλευρό της Ισμήνης βρίσκονται ο Κωνσταντίνος, ο Κουράκος, η Βασιλική, η Χάιδω κι ο Λυκούργος, ο οποίος ανησυχεί ιδιαίτερα για την ψυχολογία της. Παράλληλα, ο Μανώλης, η Αλεξάνδρα κι η Χριστιάνα επιστρέφουν στην Κρήτη, όπου βρίσκεται ήδη ο Στάθης. Η Ερωφίλη προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, αλλά το συναίσθημα υπάρχει ακόμα και τους βασανίζει, γεγονός που εντοπίζει και η Αλεξάνδρα.

Η Χριστιάνα συναντά τη Μαρουσώ κι εκείνη την εκβιάζει ανοιχτά με τα στοιχεία που διαθέτει για την υπόθεση του Ορέστη, ζητώντας να αναβαθμιστεί μέσα στην οργάνωση. Ο Αντώνης ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τις περιπέτειες του Παυλή κι εκείνη τον επιπλήττει άσχημα. Η Ισμήνη γεννάει ένα πρόωρο, αλλά υγιέστατο αγοράκι το οποίο, όμως, δεν της επιτρέπεται να το αγκαλιάσει, κι έτσι ξεκινά ο πρώτος καβγάς με την Αριάδνη. Η Μαρουσώ ενημερώνει την Αλεξάνδρα ότι μάλλον βρέθηκε το πτώμα του Ορέστη και την καλεί για αναγνώριση. Η Ασπασία, μέσα στο δικαστήριο, προδίδεται από την καρδιά της όταν μαθαίνει ότι η αδελφή της -την οποία θεωρούσε νεκρή- είναι ζωντανή.

Επεισόδιο 100 (Τετάρτη 25 Μαρτίου)

Η Ασπασία μεταφέρεται λιπόθυμη στο νοσοκομείο κι η δίκη διακόπτεται. Η Αριάδνη είναι απόλυτη και σκληρή απέναντι στην Ισμήνη και δεν την αφήνει να αγκαλιάσει το μωρό. Ο Λυκούργος προσπαθεί να εξηγήσει στην κόρη του την κατάσταση και να την αποφορτίσει. Η Αλεξάνδρα, σοκαρισμένη, αναγνωρίζει τον Ορέστη στο νεκροτομείο και μετά ζητά εξηγήσεις από τη Μαρουσώ για τις συνθήκες του θανάτου του, αλλά δεν παίρνει καμία απάντηση. Τα παιδιά της τής συμπαραστέκονται, ειδικά η Χριστιάνα που δεν έχει σταματήσει να υποκρίνεται. Στο μεταξύ, η Βασιλική έχει μαραζώσει χωρίς τον Στέφανο, ο οποίος τηλεφωνεί στη Μαλένα και δεν ζητά να μιλήσει στη γυναίκα του.

Ο Αντώνης κλείνει μια συνάντηση ανάμεσα στη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ κι εκεί ανακοινώνουν στην πρώτη ότι θα την αναβαθμίσουν στην οργάνωση. Η Κούλα δίνει προκαταβολή 5.000 ευρώ στη Χρυσούλα προκειμένου να πάει στο δικαστήριο και να παραδεχτεί ότι είπε ψέματα στην πρώτη της κατάθεση. Η Ισμήνη βρίσκεται έξω από τον θάλαμο των θερμοκοιτίδων και καταφέρνει να πείσει τον Κουράκο να την αφήσει να πάρει το μωρό αγκαλιά, όταν ξαφνικά φτάνει η Αριάδνη. Ο Μιχάλης στέλνει κατά λάθος μια «τολμηρή» φωτογραφία στην Αθηνά κι ο Τζον γίνεται έξαλλος.

Επεισόδιο 101 (Πέμπτη 26 Μαρτίου)

H γυμνή φωτογραφία του Μιχάλη στο κινητό της Αθηνάς βγάζει τον Τζον εκτός ελέγχου και οι δύο άντρες πιάνονται στα χέρια. Η Αριάδνη πηγαίνει δώρα στην Ισμήνη, δείχνοντας καλή θέληση, όμως η Ισμήνη δεν «τσιμπάει». Η Αλεξάνδρα μαθαίνει για το ειδύλλιο του Μανώλη με την Αμαλία και η αντίδρασή της τον αφήνει άφωνο. Μια καινούρια συμμαχία γεννιέται όταν η Μαρουσώ παραδίδει στον Αντώνη και τη Χριστιάνα το μοναδικό αντίγραφο από το υλικό των καμερών. Στο καφενείο, ο Νίκος (Στέλιος Μοίρας), ο γιατρός, βρίσκει την Αριάδνη μόνη της και της κάνει ένα άγαρμπο φλερτ, φέρνοντάς τη σε δύσκολη θέση. Η Ερωφίλη παραδέχεται στον Μανώλη τα συναισθήματά της για τον Στάθη κι ο αδελφός της την παροτρύνει να μιλήσει απευθείας στον Στάθη. Η Βασιλική σχεδιάζει κάτι που θα δοκιμάσει τη σχέση της με τον Στέφανο και ζητά τη βοήθεια της Μαλένας. Στο μεταξύ, η Ισμήνη, αποφασισμένη κι ανεξέλεγκτη, χρηματίζει μια νοσηλεύτρια, μπαίνει στον χώρο με τις θερμοκοιτίδες και είναι έτοιμη να αρπάξει το μωρό.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος

Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA