Παραδέχτηκε την ενοχή του ο άνδρας που προσήχθη νωρίτερα για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια. Κατά τις πρώτες πληροφορίες ο ίδιος είπε ότι τη χτύπησε μετά από τσακωμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ήταν φίλοι ενώ τον πρόδωσε η τελευταία κλήση στο κινητό του θύματος που είχε γίνει από αυτόν.

Το χρόνικο

Η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκε άτομο που θεωρείται ότι ενδέχεται να συνδέεται με την υπόθεση. Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση συνεχίζουν να «σαρώνουν» την περιοχή, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να αποκαλυφθούν κρίσιμα στοιχεία για την επίθεση.