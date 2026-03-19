Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 24χρονη που διακομίστηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό της στη Βέροια. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης σε πιλοτή πολυκατοικίας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών του τραυματισμού της, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια.

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει, ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή», δήλωσε η αδελφή της στο MEGA. Η 24χρονη βρέθηκε λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ, όταν κάτοικοι είδαν την κοπέλα αιμόφυρτη και αναίσθητη στην είσοδο πολυκατοικίας.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο κανείς από τους περιοίκους δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε κάτι ύποπτο. Η αδελφή της νεαρής γυναίκας απηύθυνε έκκληση μέσω του MEGA σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει με τις Αρχές. «Δεν ξέρω γιατί ήταν εκεί, ούτε κοντά στο σπίτι είναι. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Θέλω να μαθευτεί, θέλω να μιλήσει όποιος ξέρει κάτι. Είναι κατοικημένη περιοχή και εμάς μας κάνει εντύπωση, ότι δεν άκουσε κανείς τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει διασωληνωμένη. Όπως ανέφερε γιατρός του νοσοκομείου στη ρεπόρτερ του MEGA, Δέσποινα Γεωργιάδου, τα τραύματα στο κεφάλι δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για δολοφονική επίθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα χτυπήματα αποδεικνύουν ότι η 24χρονη δεν έπεσε και χτύπησε μόνη της, αλλά δέχθηκε επίθεση με πρόθεση να της αφαιρεθεί η ζωή.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν το κινητό της τηλέφωνο και το πορτοφόλι με χρήματα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ξυλοδαρμός να συνέβη σε διαφορετικό σημείο και στη συνέχεια ο δράστης ή οι δράστες να την εγκατέλειψαν στην πολυκατοικία, γεγονός που εξηγεί γιατί κανείς από τους κατοίκους δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό.