Σε θρίλερ εξελίσσεται ο άγριος ξυλοδαρμός μιας 24χρονης στη Βέροια, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πυλωτή πολυκατοικίας. Η νεαρή γυναίκα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και δίνει μάχη για τη ζωή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει, ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή», δηλώνει η αδελφή της στο MEGA. Η 24χρονη εντοπίστηκε λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ, όταν κάτοικοι είδαν την κοπέλα αιμόφυρτη και αναίσθητη στην είσοδο πολυκατοικίας.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο κανείς από τους περιοίκους δεν φαίνεται να είδε ή να άκουσε κάτι. Η αδελφή της 24χρονης απευθύνει έκκληση μέσω του MEGA σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να ενημερώσει τις Αρχές. «Δεν ξέρω γιατί ήταν εκεί, ούτε κοντά στο σπίτι είναι. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Θέλω να μαθευτεί, θέλω να μιλήσει όποιος ξέρει κάτι. Είναι κατοικημένη περιοχή και εμάς μας κάνει εντύπωση, ότι δεν άκουσε κανείς τίποτα», τονίζει.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Όπως ανέφερε γιατρός του νοσοκομείου στην ρεπόρτερ του MEGA, Δέσποινα Γεωργιάδου, τα χτυπήματα στο κεφάλι δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για δολοφονική επίθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τραύματα αποδεικνύουν ότι η 24χρονη δεν έπεσε και χτύπησε, αλλά ότι δέχθηκε επίθεση με πρόθεση να της αφαιρεθεί η ζωή.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν τόσο το κινητό της τηλέφωνο όσο και το πορτοφόλι με χρήματα. Εξετάζεται το σενάριο ο ξυλοδαρμός να συνέβη σε διαφορετικό σημείο, γεγονός που εξηγεί γιατί κανείς από τους περιοίκους δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό, και στη συνέχεια ο δράστης ή οι δράστες να την εγκατέλειψαν στην περιοχή.