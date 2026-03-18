Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται η 24χρονη που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη την Τρίτη το βράδυ (17/3/26), στην πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κι έχει διασωληνωθεί. Οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της η οποία χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Περίοικοι βρήκαν την 24χρονη πεσμένη στο έδαφος και ειδοποίησαν τις Αρχές. Με σταθμό του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια της Βέροιας.