Οι Αρχές προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε προσαγωγή υπόπτου στο πλαίσιο των ερευνών για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκε άτομο που θεωρείται ότι ενδέχεται να συνδέεται με την υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα ή τον ρόλο του.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση συνεχίζουν να «σαρώνουν» την περιοχή, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να αποκαλυφθούν κρίσιμα στοιχεία για την επίθεση.

Το χρόνικο

Η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.