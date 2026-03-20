Έναν νέο ψηφιακό χάρτη δημιούργησε ο δήμος Αθηναίων, μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε., ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να λαμβάνουν εύκολα και γρήγορα, πληκτρολογώντας https://domisi.cityofathens.gr/, πληροφορίες και δεδομένα πολεοδομικού χαρακτήρα για την περιοχή της πόλης που τον ενδιαφέρει.

Ο νέος ψηφιακός χάρτης αποτελεί μέρος της ευρύτερης γεωχωρικής υποδομής του δήμου Αθηναίων και αξιοποιεί υφιστάμενα δεδομένα και υπηρεσίες GIS (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών), παρέχοντας ενιαία και διαδραστική πρόσβαση σε κρίσιμη πολεοδομική πληροφορία μέσω του διαδικτύου, ανοιχτή προς όλους. Οι χρήστες, λοιπόν, μπορούν να αναζητούν οικοδομικά τετράγωνα και περιοχές ενδιαφέροντος μέσω χάρτη ή θεματικών εργαλείων πλοήγησης, να προβάλλουν πολεοδομικά δεδομένα, όπως χρήσεις γης, συντελεστές δόμησης, ύψη κτηρίων, διατηρητέα κτήρια και λοιπούς πολεοδομικούς περιορισμούς αλλά και να αντλούν πληροφορίες μέσω χωρικών και περιγραφικών ερωτημάτων, με χρήση σύνθετων φίλτρων.

Παράλληλα, θα μπορούν να παράγουν αυτοματοποιημένα εκτυπώσιμα αποσπάσματα όρων δόμησης και να χρησιμοποιούν εργαλεία μέτρησης αποστάσεων και εμβαδού, σχεδίασης περιοχών ενδιαφέροντος και εκτύπωσης χαρτοσυνθέσεων υπό κλίμακα.

«Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη. Ο νέος ψηφιακός πολεοδομικός χάρτης, μαζί με το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού της καθαριότητας, αποτελούν δύο απτά παραδείγματα της αποφασιστικότητάς μας να εκσυγχρονίσουμε τον Δήμο. Επιταχύνουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη διασύνδεση των υπηρεσιών», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης, σημείωσε πως με τη νέα πλατφόρμα πολεοδομικών πληροφοριών «λύνουμε τα χέρια σε χιλιάδες πολίτες, δίνοντας ένα τέλος σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που μέχρι πρόσφατα χρειαζόταν κάποιος να περιμένει αρκετά για να βρει τα σωστά στοιχεία. Με απλό τρόπο, κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε γεωχωρικάδεδομένα, έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται από την άνεση του σπιτιού του, σε άμεσο χρόνο».

Σύμφωνα δε, με τον διευθύνοντα σύμβουλο ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρο Καραούλης, επαγγελματίες, μελετητές, μηχανικοί, και απλοί πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο εργαλείο, με διαδραστική πρόσβαση σε κρίσιμη πολεοδομική πληροφορία μέσω του διαδικτύου.