Τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για τον πολίτη του Έβρου προσπάθησε να αναδείξει ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο 4o Φορουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη και ολοκληρώνεται σήμερα.

Το κυβερνητικό στέλεχος ξεκαθάρισε ότι στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η πλήρης αξιοποίηση της θέσης, της δυναμικής και των πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο Έβρος. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια πολιτική που μειώνει την ανισότητα, καθώς ο κάτοικος της περιφέρειας μπορεί να εξυπηρετηθεί ισότιμα χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεγάλες αποστάσεις. «Χωρίς να αισθάνεται ότι το κράτος αλλιώς λειτουργεί στην Αθήνα κι αλλιώς λειτουργεί στην περιφέρεια», σχολίασε χαρακτηριστικά. Αντιμετωπίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπλήρωσε, ως μια κεντρική πολιτική, η οποία μειώνει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία, και δίνει στην περιφέρεια τα ίδια εργαλεία μ’ αυτά της Αθήνας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε το gov.gr, το οποίο διαθέτει χιλιάδες ψηφιακές υπηρεσίες. Για τον πολίτη του Έβρο, διευκρίνισε, αυτό σημαίνει περισσότερη ταχύτητα, λιγότερη ταλαιπωρία. «Δεν χρειάζεται να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία για μια εξουσιοδότηση», σημείωσε με νόημα. Το ίδιο ισχύει και στο κτηματολόγιο, όπου σχεδόν κάθε διαδικασία επιτρέπεται να ολοκληρώνεται ψηφιακά χωρίς φυσική παρουσία.

Από εκεί και πέρα, ο κ. Δερμεντζόπουλος εστίασε στον καθοριστικό τομέα των τηλεπικοινωνιών, αναγνωρίζοντας ότι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του νομού εισέρχεται σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας. Στο ίδιο μήκος κύματος αναφέρθηκε στην υγεία με το «myhealth», στην παιδεία με το δημόσιο ψηφιακό φροντιστήριο για μαθητές λυκείου, στα προγράμματα smart-cities αλλά και στην τηλεργασία, η οποία δίνει την ευκαιρία στους νέους να εργάζονται από τον τόπο τους, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στην πόλη. «Ένας νέος από τον Έβρο μπορεί να εργάζεται για μια εταιρεία της Αθήνας και του εξωτερικού, χωρίς να φεύγει από το σπίτι του», επεσήμανε.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως εργαλείο προόδου και ισότητας, επαναλαμβάνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Βέβαια, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι «έχουμε δρόμο να διανύσουμε», στέλνοντας, παράλληλα, το μήνυμα ότι «δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή γραφειοκρατία», αλλά ­να «χτίσουμε ένα κράτος που υπηρετεί πραγματικά τον άνθρωπο και δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους».