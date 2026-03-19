Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία έχουν τεθεί σε παύση, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Ιζβέστια, που επικαλείται ρώσους αξιωματούχους.

Η Ιζβέστια αναφέρει ότι το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παύση των συνομιλιών και εκτιμά πως η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει το Κίεβο προς έναν πιθανό συμβιβασμό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας, ωστόσο οι τριμερείς συνομιλίες παραμένουν σε παύση.

«Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ συνεχίζει να εργάζεται. Η τριμερής ομάδα βρίσκεται σε παύση», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με την Ιζβέστια.