Μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ιαπωνία ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε συντονισμένες ενέργειες για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σε κοινή δήλωσή τους υπογραμμίζουν την πρόθεσή τους να συμβάλουν στις «κατάλληλες προσπάθειες» που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Η κοινή ανακοίνωση, την οποία συνυπογράφουν η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία, καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις και καλεί την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις ενέργειές του. Παράλληλα, εκφράζεται πρόθεση συνεργασίας με χώρες παραγωγής ενέργειας, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και τη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών.

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις αναγκαίες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την ασφαλή διέλευση από τα Στενά», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των κρατών που συμμετέχουν στον προπαρασκευαστικό σχεδιασμό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ανακοίνωση χαιρετίζει την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σημειώνοντας ότι «θα λάβουμε και άλλα μέτρα για να σταθεροποιήσουμε τις αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με ορισμένες χώρες παραγωγής για να αυξήσουμε την παραγωγή».