Την Κυριακή 30 Μαρτίου, το Christmas Theater θα μεταμορφωθεί σ’ έναν ονειρικό καμβά όπου η μουσική, οι εικόνες και το συναίσθημα των αγαπημένων anime θα ενωθούν σε μια μοναδική εμπειρία. Αιτία, η μουσική παράσταση «Anime Sympho-Show» που έρχεται στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου για να ενώσει τον κόσμο του ιαπωνικού animation με τη δύναμη της συμφωνικής μουσικής.

Στο επίκεντρο της παράστασης, βρίσκεται η ορχήστρα 38 Samurai η οποία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της περιοδείας θα κάνει μια στάση στην Αθήνα για να παρουσιάσει ένα μεγάλο ζωντανό θέαμα. Μέσα από πρωτότυπες συμφωνικές ενορχηστρώσεις, δυναμικά rock στοιχεία και έντονη σκηνική δράση, τα πιο εμβληματικά anime soundtracks θα ζωντανέψουν στη σκηνή και θα ξανασυστηθούν στο κοινό.

Το μουσικό ταξίδι που ετοίμασε η ορχήστρα, διατρέχει τις συγκρούσεις και το δραματικό βάρος του «Attack on Titan», τη μαχητική αποφασιστικότητα και το πνεύμα υπέρβασης του «Naruto», τα ονειρικά και μελαγχολικά τοπία του «Howl’s Moving Castle» και την ατμοσφαιρική, jazz-noir αισθητική του «Cowboy Bebop».

Παράλληλα, ζωντανεύουν η περιπέτεια και η αίσθηση ελευθερίας του «One Piece», η σκοτεινή, τελετουργική ένταση του «Demon Slayer», το ψυχολογικό βάθος του «Death Note» και η ωμή συναισθηματική φόρτιση του «Tokyo Ghoul».

Οι σολίστ της βραδιάς Yasya και Elias θα δώσουν φωνή σε όλους τους ήρωες που έγιναν γνωστοί μέσα από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, συμμετέχοντας σε μια μουσική αφήγηση που ρέει σαν ένα συνεχές anime επεισόδιο γεμάτο ένταση, συγκίνηση και αισθητική αρμονία. Σε αυτό το πλαίσιο, το «Anime Sympho-Show» φιλοδοξεί να γίνει μια βιωματική εμπειρία, ένα ταξίδι μνήμης και συναισθημάτων για όσους μεγάλωσαν με αυτές τις ιστορίες και συνεχίζουν να τις κουβαλούν μέσα τους αλλά και η αφορμή για νέο κοινό να πλησιάσει αυτόν τον φανταστικό κόσμο.