Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) στην Αργολίδα, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Άργους-Κορίνθου στις στροφές για τα Δερβενάκια έξω από τα Φίχτια Αργολίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση φέρεται να προκλήθηκε λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από την βροχή που είχε προηγηθεί. Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Άργους και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού και να διασφαλίσουν την ασφαλή κυκλοφορία. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος η Τροχαία Άργους.