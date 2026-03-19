Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026 με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας» (Α΄37).

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά το καταψήφισαν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να διατυπώσουν την τελική τους θέση κατά τη σημερινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα και για 61 κατηγορίες βασικών προϊόντων και ειδών καθημερινής χρήσης. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ, καθώς και δημοσιοποίηση των ονομάτων των παραβατών.

Σε περιπτώσεις παρεμπόδισης ελέγχων, απόκρυψης ή παραποίησης στοιχείων, προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Τα μέτρα θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου 2026, με δυνατότητα αναστολής τους με υπουργική απόφαση, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι εφαρμογής τους. Την εποπτεία και τους ελέγχους αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Για τα καύσιμα, οι ρυθμίσεις ορίζουν ότι οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν μπορούν να επιβάλλουν ποσό μεγαλύτερο από 0,05 ευρώ ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης. Στα πρατήρια λιανικής, το ανώτατο περιθώριο ορίζεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας προς τους καταναλωτές.

Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδική ρύθμιση, που επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον κόστους διανομής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταφορικές ιδιαιτερότητες. Αντίστοιχα, για τα 61 βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης, το μεικτό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025 για προϊόντα απαραίτητα στη διατροφή και τη διαβίωση.