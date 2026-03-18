Απάντηση στο ερώτημαπώς τοΙσραήλεξοντώνει τον έναν μετά τον άλλο ανώτατα κυβερνητικά στελέχη τουΙράν, με πιο πρόσφατο σήμερα (18/3) τον υπουργό Πληροφοριών, Εσμαΐλ Κατίμπ, δίνει ακοκαλυπτικό ρεπορτάζ τηςWall Street Journal.

Μέσα σε ένα 48ωρο σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα τρεις ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν. Αναλυτές θεωρούν, ότι δίκτυο πρακτόρων της Μοσάντ έχει διεισδύσει στη χώρα και εκμεταλλευόμενο τα κενά ασφαλείας εξοντώνει την ιρανική ηγεσία. Σύμφωνα με την έγκριτη αμερικανική εφημερίδα WSJ, πράκτορες της Μοσάντ έχουν φθάσει στο σημείο να επικοινωνούν τηλεφωνικά ακόμη και με επικεφαλής της ιρανικής Αστυνομίας.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που αποκαλύπτει:

– Πράκτορας Μοσάντ: Με ακούς; Άκου, ξέρουμε τα πάντα για σένα. Είσαι σε μαύρη λίστα και έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για σένα.

– Διοικητής Αστυνομίας Ιράν: Εντάξει.

– Πράκτορας Μοσάντ: Σου τηλεφωνώ για να σε προειδοποιήσω, ότι πρέπει να είσαι μαζί με τον λαό σου, στο πλευρό του. Αν δεν το κάνεις, η μοίρα σου θα είναι η ίδια με τη μοίρα του ηγέτη σου. Με ακούς;

– Διοικητής αστυνομίας Ιράν: Αδελφέ, ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου. Είμαι ήδη νεκρός. Απλώς, σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις.

Τα αθώα θύματα του πολέμου είναι οι άμαχοι και κυρίως τα παιδιά. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, ότι χρησιμοποίησε περισσότερα από 10.000 πυρομαχικά σε χιλιάδες στόχους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, πάνω από 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 204 παιδιά.