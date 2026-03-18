Ο θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, φέρνοντας στο φως σοβαρές καταγγελίες για bullying και πιέσεις μέσα στα σχολεία.

Η 57χρονη καθηγήτρια αγγλικών, που έφυγε από τη ζωή μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, είχε στο παρελθόν αναφέρει περιστατικά εκφοβισμού και προσβολών από μαθητές της. Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις καταγγελίες της, καθώς συνάδελφός της αποφάσισε να μιλήσει δημόσια στην εκπομπή «Live News», περιγράφοντας συγκλονιστικές σκηνές.

«Μαθητές με τσάπες να με χτυπήσουν μέσα στην τάξη, άνοιγαν την πόρτα όποτε ήθελαν, έσβηναν τα φώτα, με έβριζαν, με έφτυναν», ανέφερε η εκπαιδευτικός, η οποία δηλώνει πως αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Μου έχουν πετάξει καρεκλάκι, με βρίζανε “ηλίθια”, συνέχεια, χωρίς κανέναν λόγο», πρόσθεσε, περιγράφοντας ένα περιβάλλον πλήρους απουσίας ελέγχου και σεβασμού.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεγκτη, με ορισμένους μαθητές να γίνονται ολοένα και πιο επιθετικοί. Όπως είπε, η 57χρονη συνάδελφός της αντιμετώπιζε αντίστοιχες δυσκολίες. «Έπαθα και εγώ αιμορραγικό εγκεφαλικό και την γλίτωσα από καθαρή τύχη. Τα παιδιά γίνονται πολύ επιθετικά, κυκλοφορούν μέσα στα σχολεία με μαχαίρια» λέει.

Ανάλογες καταγγελίες από εκπαιδευτικούς

Στο ίδιο πνεύμα, μία δασκάλα από την Κρήτη περιέγραψε τη δική της εμπειρία, αποκαλύπτοντας περιστατικά κλοπών και βανδαλισμών. «Τα παιδιά έκλεψαν τα χρήματα που μάζευα για να πάμε εκδρομή και κανένας γονιός δεν θεώρησε, ότι αυτό είναι μεμπτό. Εισέβαλλαν σε ώρα εκτός σχολικού ωραρίου μέσα στο σχολείο από το παράθυρο, έκλεψαν κάποια αντικείμενα» καταγγέλλει.

Η ατιμωρησία, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο οικογενειακό τους περιβάλλον, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί σε θλιβερές καταστάσεις μέσα στα σχολεία. Αν και το ζήτημα ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Σε βίντεο του 2020, που επανήλθε στο επίκεντρο, φαίνεται μαθητής να απειλεί καθηγήτρια μέσα στην τάξη, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες.

Ο πρόσφατος θάνατος της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη έφερε εκ νέου στο φως τις συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένα σχολεία και την ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων για την προστασία των εκπαιδευτικών και την αποκατάσταση του σεβασμού μέσα στις σχολικές αίθουσες.