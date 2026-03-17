Ο αιφνίδιος θάνατος της καθηγήτριας Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη και οι αποκαλύψεις για το έντονο bullying που φέρεται να δεχόταν, αναδεικνύουν βαθιές παθογένειες στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαχείριση φαινομένων βίας στα σχολεία.

Στο προσκήνιο έρχεται μια νέα υπόθεση, αυτή του καθηγητή Μαθηματικών Κώστα Σταυρόπουλου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για το σκληρό bullying που καταγγέλλει ότι υπέστη από μαθητές, αλλά και για την αδιαφορία των αρμόδιων αρχών. Στις 25 Οκτωβρίου 2024, ο εκπαιδευτικός υπέβαλε αναφορά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, περιγράφοντας σειρά περιστατικών βίας στο σχολείο όπου υπηρετούσε.

Όπως σημειώνει, «φοβάμαι για τη ζωή μου», ενώ αναφέρει επιθέσεις, ρίψεις αντικειμένων, ακόμη και ότι του πέταξαν πέτρες κατά τη διάρκεια των εφημεριών του στο προαύλιο του σχολείου κατά την διάρκεια των διαλλειμμάτων. Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρεί το περιστατικό, όπου μαθητής εισέβαλε σε συνεδρίαση καθηγητών και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του. «Μπήκε μέσα και όρμησε καταπάνω μου για να με χτυπήσει», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάνει λόγο για καθημερινά φαινόμενα παραβατικότητας στο σχολείο, όπως χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, επικίνδυνα παιχνίδια και άρνηση συμμόρφωσης των μαθητών στις οδηγίες των εκπαιδευτικών.

Η διεύθυνση του σχολείου τον κατηγόρησε ως «ψυχικά διαταραγμένο»

Λίγες ημέρες μετά την αναφορά του, κατατέθηκαν εις βάρος του καταγγελίες από γονείς μαθητών, ενώ και η διεύθυνση του σχολείου τον κατηγόρησε ότι διαταράσσει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Αντί να διερευνηθούν τα περιστατικά βίας, ο φάκελος διαβιβάστηκε στην εισαγγελία με ερώτημα για την ψυχική του κατάσταση. «Με παρουσίασαν ως πιθανώς επικίνδυνο, στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής», τονίζει ο ίδιος. Τελικά, ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για ακούσια νοσηλεία και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. «Τελικά δεν είμαι τρελός. Το είπε ο εισαγγελέας», δηλώνει με έμφαση ο καθηγητής.

Ο εκπαιδευτικός περιγράφει τις εφημερίες του στο προαύλιο του σχολείου ως «μεροκάματο του τρόμου», υποστηρίζοντας ότι δεχόταν επιθέσεις χωρίς να μπορεί να προστατευθεί. «Όταν πήγαινα προς τα παιδιά που κάπνιζαν, δεχόμουν πέτρες από πίσω», αναφέρει. Καταγγέλλει επίσης, ότι οι υπεύθυνοι δεν έδιναν την απαραίτητη σημασία στα περιστατικά: «Μου πέταξε πέτρα να μου ανοίξει το κεφάλι και η απάντηση ήταν ότι “ζήτησε συγγνώμη”».

Παρά τη δικαίωσή του, ο καθηγητής παραιτήθηκε, κάνοντας λόγο για «βάναυση και συκοφαντική προσβολή της προσωπικότητάς του». «Έφυγα γιατί δεν ανέχομαι να με συκοφαντούν πίσω από την πλάτη μου μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας. Θα κινηθώ νομικά και θα το πάω μέχρι το τέλος», επισημαίνει.

Παρόμοιες καταγγελίες στη Θεσσαλονίκη

Συγγενείς της εκλιπούσας καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά είναι ανάλογα. «Υπήρχε άγριο bullying και αδράνεια των φορέων», ανέφερε ο σύντροφός της, ενώ ο πατέρας της έκανε λόγο για «σταδιακή δολοφονία χαρακτήρα».