Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του υπουργείου Παιδείας και της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε η 57χρονη καθηγήτρια, η οποία υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από μαρτυρίες ανθρώπων του στενού της περιβάλλοντος, η εκπαιδευτικός φέρεται να αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Όπως αναφέρεται, είχε δεχθεί επανειλημμένα προσβολές από μαθητές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μαθητές φέρονται να της πετούσαν αντικείμενα μέσα στην τάξη, όπως βιβλία και γεμάτα πλαστικά μπουκάλια.

Ο σύντροφός της, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι η τραγική κατάληξη δεν οφείλεται σε ένα μόνο περιστατικό. Όπως είπε, πρόκειται για έναν συνδυασμό καταστάσεων και συμπεριφορών, αλλά και για αδιαφορία από πλευράς θεσμών που – όπως υποστηρίζει – δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα όταν εκείνη ζήτησε βοήθεια.

Η παραπομπή σε επιτροπή και η επιδείνωση της υγείας της

Παρά τις αναφορές που είχε κάνει η καθηγήτρια για τα περιστατικά που αντιμετώπιζε, οι καταγγελίες της, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η οικογένεια, δεν φαίνεται να εξετάστηκαν ουσιαστικά. Αντίθετα, κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον επιτροπής υγείας σε ψυχιατρική κλινική, μετά από καταγγελίες ότι δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της.

Συγγενείς της αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή την επηρέασε ιδιαίτερα. Όπως σημείωσε ο θείος της, η καθηγήτρια είχε ήδη επιβαρυνθεί ψυχολογικά από τα περιστατικά που βίωνε για μήνες στο σχολείο. Όταν έλαβε την κλήση για να παρουσιαστεί στην επιτροπή, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά κατέληξε στα επείγοντα.

Άτομα από το οικογενειακό της περιβάλλον υποστηρίζουν ότι η ίδια μιλούσε συχνά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μέσα στην τάξη. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς που ενοχοποιούν τη σχολική κοινότητα.