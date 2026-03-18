Ιδιαίτερο είναι το φαινόμενο που σημειώθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, καθώς, ενώ το βράδυ είχε πέσει λασποβροχή κι ενώ πνέουν βοριάδες παρατηρείται συγχρόνως και τόσο έντονη μετακίνηση αφρικανικής σκόνης.

Το γεγονός εξηγεί με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

«Η εξήγηση είναι ότι άλλος άνεμος μπορεί να πνέει κοντά στο έδαφος και άλλος στα μεσαία στρώματα. Η αφρικανική σκόνη συνήθως μεταφέρεται όχι στο πολύ χαμηλό στρώμα, αλλά σε ύψη περίπου 1 έως 3 χιλιομέτρων, όπου συχνά επικρατούν νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι μπροστά από βαρομετρικά χαμηλά ή αυλώνα στη Μεσόγειο. Έτσι, στην επιφάνεια της Αττικής μπορούσε να φυσά βόρειος ή βορειοανατολικός άνεμος, ενώ πιο πάνω να υπήρχε ρεύμα από Λιβύη και κεντρική Μεσόγειο που μετέφερε τη σκόνη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.

«Στη συνέχεια, μέρος αυτής της σκόνης αναμιγνύεται προς τα κάτω λόγω αναταράξεων, καθοδικών κινήσεων, τοπικής θέρμανσης και της γενικότερης κατακόρυφης ανταλλαγής μέσα στην τροπόσφαιρα. Γι’ αυτό ο κόσμος βλέπει θολούρα και οι σταθμοί καταγράφουν αυξημένα σωματίδια, παρότι στο έδαφος ο άνεμος είναι βοριάς».

«Με μία φράση: οι βοριάδες στην επιφάνεια δεν ακυρώνουν τη μεταφορά σκόνης, όταν στα ανώτερα χαμηλά ή μεσαία στρώματα φυσούν νότιοι άνεμοι. Αυτό ακριβώς φαίνεται ότι συνέβη εδώ», καταλήγει ο μετεωρολόγος.

Πότε υποχωρεί το φαινόμενο

Απόκοσμο είναι το σκηνικό σήμερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς η λάσπη, η οποία είναι αποτέλεσμα την αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις, έχει καλύψει όλα τα αυτοκίνητα.

Το ερώτημα είναι που προκύπτει είναι μέχρι πότε θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα. Απαντήσεις έδωσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας μέσα από σχετική ανάρτησή του.

Το σημερινό θέαμα τουλάχιστον στο Λεκανοπέδιο Αττικής με τη λάσπη να έχει καλύψει σχεδόν το σύνολο της επιφάνειας των αυτοκινήτων ήταν απόρροια της αφρικανικής σκόνης που μαζί με το κρύο και τη βροχή συνθέτουν το σκηνικό του καιρού.

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος αναφέρει τα εξής:

«Πότε θα φύγει η σκόνη; Αφού έχει βοριάδες πως μεταφέρθηκε στην περιοχή μας ;

Παρόλο που κοντά στην επιφάνεια επικρατούν βοριάδες, οι οποίοι κινούνται αντίθετα και δεν ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης.

Σε υψηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας αναπτύσσονται νοτιάδες που μεταφέρουν την αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο και τη χώρα μας.

Όταν στη συνέχεια εκδηλωθούν βροχοπτώσεις, τα σταγονίδια της βροχής “συλλαμβάνουν” τα αιωρούμενα σωματίδια και τα οδηγούν προς την επιφάνεια, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της λασποβροχής και την εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.

Από την Πέμπτη σταδιακά θα υποχωρήσουν οι συγκεντρώσεις».