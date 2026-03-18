Μια σημαντική οικονομική ανάσα για τις πρώτες τους εξορμήσεις, τις διακοπές ή τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες ετοιμάζονται να λάβουν χιλιάδες νέοι και νέες. Το Youth Pass επιστρέφει και φέτος, προσφέροντας voucher 150 ευρώ σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ενήλικη ζωή.

Το πρόγραμμα δεν είναι απλώς ένα ακόμα επίδομα, αλλά ένα «εισιτήριο» για τον πολιτισμό και τον τουρισμό, δίνοντας το κίνητρο στους νέους να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες χωρίς το άγχος του κόστους.

Ποιοι είναι οι τυχεροί της φετινής χρονιάς

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι νέοι που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν κλείσει τα 18 ή τα 19 τους χρόνια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Youth Pass είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Είτε εργάζεστε, είτε σπουδάζετε, είτε μένετε με τους γονείς σας, αν ανήκετε σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, τα 150 ευρώ σας περιμένουν.

Το ημερολόγιο των αιτήσεων και των πληρωμών

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω Taxisnet, αναμένεται να ανοίξει την 1η Απριλίου 2026. Προϋπόθεση είναι επίσης η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του αιτούντος.

Η διαδικασία

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά. Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή το email και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Στη συνέχεια επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα και ολοκληρώνει την αίτηση για την έκδοσή της και την πίστωση του ποσού. Αν την κάνετε τώρα που είστε 18, το σύστημα θα σας «θυμάται» και του χρόνου, οπότε η επόμενη πληρωμή για τα 19 σας χρόνια θα γίνει αυτόματα.

Η πληρωμή

Η πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαΐου, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών διακοπών.

Πού μπορείτε να ξοδέψετε τα χρήματα

Η ψηφιακή κάρτα που θα λάβετε στο κινητό σας λειτουργεί όπως όλες οι τραπεζικές κάρτες, αλλά σε συγκεκριμένους κλάδους:

Ταξίδια και Μετακινήσεις: Εισιτήρια για πλοία, αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεία, αλλά και διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα ή κάμπινγκ.

Πολιτισμός και Διασκέδαση: Εισιτήρια για σινεμά, θέατρα, συναυλίες και μουσεία, αγορές βιβλίων, αλλά και συνδρομές σε γυμναστήρια ή σχολές χορού.

Η κάρτα παραμένει ενεργή για δύο χρόνια από την έκδοσή της. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να βιαστείτε να ξοδέψετε όλο το ποσό αμέσως, μπορείτε να το «φυλάξετε» για μια μελλοντική ανάγκη ή μια εκδρομή που σχεδιάζετε αργότερα.